Termín zahájení prací je však závislý na ukončení kontroly zadávací dokumentace Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Podle starosty by se mohlo začít ještě v tomto roce.

„Chtěli jsme začít mnohem dřív, už před několika lety. Původně jsme také plánovali, že nás to vyjde na 80 milionů. Jenže se začaly zvedat ceny stavebních prací a materiálů a ta výsledná částka začala každý rok šplhat nahoru. Nakonec se nám oprava podařila vysoutěžit za nějakých 156 milionů,“ vysvětlil Hoza.

Cena? Obrovská. Ale už není na co čekat

Deníkem oslovení Hulíňané sice rekonstrukci Sokolovny vítají, vadí jim ale, že se pořád nezačalo a také cena oprav, která se za uplynulé roky téměř zdvojnásobila. „Částka za tu rekonstrukci je prostě obrovská. Za ty peníze se mohly udělat mnohem důležitější a potřebnější věci. A že by se jich tady našlo,“ myslí si.

Podle starosty ale není na co čekat.

„I když se ta cena zdála hrůzostrašná už dříve, tak ona prostě menší nebude. Je to sice částka, která se rovná ročnímu rozpočtu města, ale my máme spočítáno, že to rozpočet prostě zvládne. A to i bez jakýchkoliv dotací, které by byly pouze případnou další úsporou,“ doplnil Hoza.

Tři sály, kavárna i parkoviště

Rekonstrukcí se Sokolovna promění ze zchátralé budovy v moderní multifunkční centrum. „Uživatelům nabídne tři sály, kavárnu, zcela nové sociální a technické zázemí, v těsné blízkosti objektu bude parkoviště pro padesát automobilů,“ přiblížil plány města místostarosta Jiří Schaffer.

Hotovo by mohlo být za dva roky. „Pokud by se letos začalo nějakými bouracími a přípravnými pracemi, příští rok by se udělalo to hlavní a následně v roce 2024 se dokončí dodělávky a na podzim bychom otevřeli. V tom roce navíc budeme slavit 800. výročí města. Takže by nám to vyšlo opravdu hezky,“ uzavřel Hoza.