Hulín slavil jak za První republiky, přijel i Masaryk

FOTOGALERIE / Oslavy 100. výročí založení samostatného Československého státu probíhaly na stovkách míst po celé České republice. Ne jinak tomu bylo v Hulíně.

Ani špatné počasí neodradilo stovky návštěvníků, kteří si přišli připomenout důležité datum českých dějin.

„Jsem mile překvapen, kolik lidí přišlo. Myslel jsem, že lidé přijdou na náměstí, tam chvíli pobudou a pak se vrátí někam do tepla. Nakonec vydrželi až do konce. Já jim za to děkuji,“ řekl starosta města Roman Hoza.

Program byl opravdu nabitý. Hulíňané nejprve přivítali příjezd prvního československého prezidenta Tomáše Garrigueka Masaryka a jako zástupce Slovenska Milana Rastislava Štefánika. Rolí se chopili herci z okolí.

Lidé na náměstí si následně vychutnali přehlídku dobových kostýmů v podání více než tří desítek modelek a modelů. K vidění byly také svatební šaty nebo třeba kočárky. Jako čestná stráž stáli u pódia také Sokolové.

Jak již k podobným akcím patří, i v Hulíně zasadili novou lípu.

„Rozhodli jsme se zanechat také poselství budoucím generacím. A sice v pozinkovaném boxu, který bude zakopán kousek od nové lípy. Krabice bude vykopána při oslavách za padesát let,“ prozradila Erika Koukalová z Městského kulturního centra v Hulíně.

Svá poselství zanechali žáci mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, představitelé organizací jakými jsou knihovna, Městské kulturní centrum a v neposlední řadě také starosta města.

„Ve své podstatě vyzývám budoucí generace, aby i nadále dodržovaly hodnoty, na kterých byl vznik republiky postavený. Rád bych, aby tyto hodnoty ctily, protože už nyní se setkáváme s tím, že se lidé pošklebují nad slovy jako je vlastenectví, národní hrdost. Ta slova a hlavně jejich významy jsou podceňovány. Musíme si je připomínat takovými oslavami, jako jsou tyhle,“ poodkryl část znění svého poselství starosta.

Pořadatelé, kterými bylo město ve spolupráci s kulturním centrem, obzvláštnili oslavy ještě snahou o překonání rekordu v počtu českých vlajek na jednom místě v jeden čas.