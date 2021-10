„Nebudu se kvůli vstupu testovat, ten koncert mi za to nestojí,“ prohlásila jedna z nespokojených návštěvnic.

Odpoledne se oslavy přesunuly do letního kina. Lidé se při vstupu do areálu museli prokázat jedním z dokladů o bezinfekčnosti, což mezi některými návštěvníky vzbudilo emoce.

„Jezdíváme tady každý rok. Děcka se vyblbnou na kolotočích, my si dáme něco dobrého a poslechneme si fajn hudbu. Navíc máme v Hulíně spoustu známých, tak se vždycky sejdeme,“ řekl pan Petr, který se svou rodinou přijel z Kroměříže.

Tradiční Svatováclavské hody v Hulíně po roční pauze přilákaly zástupy lidí z širokého okolí. Několikadenní oslavy začaly sobotním koncertem a pokračovaly až do úterka, kdy si návštěvníci mohli užít celodenní program na náměstí a v místním letním kině.

