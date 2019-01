Hulín bude dluh z pily splácet ještě 12 let

Hulín, Rajnochovice – Černým písmem se do finanční historie Hulína zapsal krach Pily Rajnochovice, kvůli kterému město mělo co do činění s exekutorem. Soudní spory už dávno utichly, na městský rozpočet ale kauza bude mít vliv ještě asi dvanáct let.

O osudu pily v Bystřici pod Hostýnem rozhodne dražba. | Foto: Pila Javořice

Objekt v Rajnochovicích už pár let vlastní soukromník, jeho plné zprovoznění nezavrhuje Nejnepříjemnější zkušenost města v oblasti financí se rozjela v roce 2003, kdy podnik v Rajnochovicích skončil v konkurzu. Podle soudu proto, že Hulín jakožto vlastník nenavýšil majetek pily. „Je to takové varování, že město raději nemá podnikat. Jednatel stanovil špatný podnikatelský záměr, vaz ale pile zlomily nejspíš hlavně nevhodné investice,“ zamýšlí se zpětně starosta Hulína Roman Hoza. Nezdařilé podnikání vysálo z kasy města dvaačtyřicet milionů korun včetně poplatku exekutorovi. Asi dvacet tisíc z poplatku si radnice vysoudila zpět a devatenáct milionů získala zpátky od pily. „Brali jsme si úvěr na šestadvacet milionů, na úrocích zaplatíme během patnácti let navíc pět a půl milionu. Splácíme navíc ještě úvěry, u kterých město ručilo pile. Ty se pohybují kolem sedmi až desíti milionů. Celkové náklady, které pila město stála, tak šplhají až ke stovce milionů,“ konstatoval Hoza. V červnu 2008 od Hulína pilu odkoupila tamní stavební firma Rovina. „Objekt je vázaný smluvním vztahem o pronájmu se subjektem, který nyní pilu zčásti provozuje,“ popsal Jiří Slezák z akciové společnosti Rovina. Není podle něj vyloučeno, že se v budoucnosti zpracování dřeva v rajnochovické pile rozjede naplno, jako tomu bylo před úpadkem. „Poptávka po dřevě ale nyní není dobrá. O investicích do pily a rozšiřování výrobní kapacity by se dalo uvažovat až pokud se zlepší trh,“ dodal Slezák. Obnovu výroby by uvítali především obyvatelé i zástupci Rajnochovic. „Současná situace nás mrzí hlavně proto, že dříve pila zaměstnávala asi třicet lidí, kdežto nyní je to jen asi šest. Pracovních pozic samozřejmě není nikdy dost,“ vysvětlil starosta obce Josef Mrázek.

Autor: Šárka Vavříková