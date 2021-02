Hudební talenty zamíří letos do Kroměříže už počtvrté

Letní hudební akademie Kroměříž (LHA) dirigenta Tomáše Netopila se stává tradicí. V letošním roce to bude již počtvrté, co se sjedou do Kroměříže mladí hudebníci, aby zde čerpali inspiraci a vědomosti od špičkových lektorů. LHA proběhne v druhé polovině srpna. Od 12. do 20. srpna 2021.

Zahajovací koncert III. ročníku Mezinárodní letní hudební akademie Kroměříž. | Foto: Deník / Jakub Omelka

Otevřeny budou obory pro sólové hráče, komorní hra, smyčcový studentský orchestr i výuka orchestrální hry. Souběžný festival Hudební Kroměříž přinese program pro širokou veřejnost. Jeho součástí budou od 10. do 22. srpna koncerty, zajímavé přednášky a workshopy. Dramaturgie festivalu se ujal přímo Tomáš Netopil a prostor zde dostanou jak úspěšní frekventanti akademie, tak jejich slavní lektoři či další hudební hosté. Koncerty se odehrají z velké části v památkách UNESCO. „Naši lektoři jsou připraveni předat mladým hudebníkům své zkušenosti s hrou samotnou, ale zároveň i praktické poznatky z koncertování na světových pódiích, či působení ve významných hudebních institucích. Tři z lektorů pedagogicky působí i v zahraničí," láká žáky Tomáš Netopil, zakladatel a umělecký ředitel akademie.





Přihlášky do LHA lze posílat elektronicky do poloviny května. Studenty pro své obory si budou vybírat přímo jednotliví lektoři, a to na základě přihlášek a dodaných nahrávek. Výuka akademie pro sólové hráče proběhne v oborech housle, violoncello, viola, cembalo, kontrabas, klavír, zpěv, korepetice a studium pro hudební manažery, dále LHAK otevírá komorní hru pod vedením Pavla Nikla a frekventanti oborů se smyčcovými nástroji budou členy studentského orchestru pod vedením dirigenta Tomáše Netopila. Kromě Tomáše Netopila budou lektory LHAK 2021 Kateřina Kněžíková (zpěv), Ivo Kahánek (klavír), Michaela Fukačová (violoncello), Pavel Nikl (viola, komorní hra), Jan Mráček (housle), Jiří Vodička (housle), Barbara Maria Willi (cembalo), David Mareček (hudební management), Zdeněk Klauda (klavírní spolupráce) a Petr Ries (kontrabas).