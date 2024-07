Destinační společnost Kroměřížsko je spojila do trasy nazvané Panská sídla Hříběcích hor. „K zámkům jsme přidali ještě Thonetovu vilu v Koryčanech. Není to zámek, ale unikátní historické sídlo, které stojí za to vidět, to bezpochyby je,“ říká manažerka destinace Kroměřížsko Alena Horáková.

Naprostá většina z jedenácti objektů je v soukromých rukách. Výjimky tvoří zámek v Pačlavicích, který patří obci. Už od války tady sídlí domov pro seniory, klienti se však postupně přesouvají do modernějších prostor a současně s tím se zámek otevírá veřejnosti. Thonetova vila zase patří městu Koryčany a v omezeném režimu bývá přístupná. Pro častější využití potřebuje rekonstrukci, na niž zatím scházejí peníze.

Osudy měla sídla různé. Po válce připadla státu, v některých našly zázemí sociální služby, v Hošticích vznikla Národní škola pro nápravu vad řeči a později dětský domov. Některé zámky splynuly s Jednotnými zemědělskými družstvy. „Bývaly v nich třeba sklady zemědělské techniky nebo i obilí,“ vypráví Horáková. Za své přirozeně vzaly i zámecké parky. Po pádu komunistického režimu se některá vrátila potomkům původních majitelů, jiné byly na prodej.

V Hošticích padl do zajetí vysoce postavený člen wermachtu

I když vyrostly na malém území, návštěvníci se rozhodně nemusí obávat, že jsou si podobné. Jen v Litenčicích mohli navázat na vinařskou tradici, sahající do 15. století. Pouze Zdislavice se mohu pochlubit tím, že se tady narodila, vyrůstala i tvořila spisovatelka Marie von Ebner-Eschenbach nebo že se zde natáčel dnes už kultovní film Requiem pro panenku. K Hošticím se vážou příběhy o šlechtitelských úspěších původního majitele nebo o tom, jak se za války partyzánům podařilo zajmout vysoce postaveného člena wermachtu. Uhřický zámek majitel na poslední chvíli dokázal zachránit před zřícením a třeba Dřínov slouží jako zázemí vášnivého sběratele.

Vyjednat možnost prohlídek pro veřejnost nějakou dobu trvalo a rozhodující argument nakonec dali sami lidé. „S majiteli jsme jednali, každé ze sídel navštívili a napsali o nich. Právě výborné reakce od lidí byly to, co některé majitele přesvědčilo, aby do toho šli,“ doplňuje Horáková.

Panská sídla a příběhy přímo v krajině

Samotný nápad propagovat venkovskou turistiku tímto způsobem přišel od místních, kteří jsou s Hříběcími horami spjatí. Není to akce výdělečná, vstupné je zdarma, dobrovolné nebo na minimální úrovni. Podpora území, které zůstává převážně zemědělským, nabízí jen málo pracovních příležitostí a jeho obyvatelé stárnou, to však bezesporu je.

Hříběcí hory ukrývají také celou řadu příběhů. Pozoruhodné osudy místních lidí i zajímavé detaily v území zpracovala Místní akční skupina Hříběcí hory společně s pamětníky, kronikáři, dějepisci a nadšenci do historie. Vyprávění sepsali, namluvili a uložili pro budoucí generace. Audionahrávky, které motivují k objevování zapomenutých zákoutí a výletům za poznáním, jsou dostupné přes web www.region-kromerizsko.cz nebo přímo v území Hříběcích hor prostřednictvím tabulek s QR kódy. "Lidé si je tak mohou poslechnout a prožít přímo tam, kde se kdysi odehrály," doplnila Horáková.

Dřínov 17. a 18. srpna, 28. a 29. září, 9-17 hodin, vstupné dobrovolné Hoštice po individuální domluvě na emailu uvedeném na www.region-kromerizsko.cz Koryčany 15. září, 12. října, Barokní procházka městem a Thonetova vila, vstupné dobrovolné Litenčice 25. srpna, v 11, 12:30, 14 hodin, vstupné 50 korun, děti do 15 let zdarma Pačlavice 14., 20. a 27. července, 4., 10., 18. 24. srpna, ve 14 a 15 hodin, vstupné dobrovolné Střílky po individuální domluvě na tel. 573 375 113, vstupné za prohlídku parku i areálu s průvodcem je 200 korun (libovolný počet osob) Uhřice 21. července, 11. srpna, 8. září, vstupné dobrovolné Zborovice termíny už uplynuly, další po domluvě Zdislavice park 13. července, park a freskový sál 3. srpna, 7. září, vstupné dobrovolné Zdounky 10. srpna festival Zámecké arkády Zdroj: www.region-kromerizsko.cz

