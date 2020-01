S obavami vyhlížejí zemědělci i právě začínající rok 2020. Podle všeho by ani tuhá zima nedokázala populaci hrabošů vyhubit. Natož teplá zima, která nyní panuje.

„Zima je pro nás krajně nepříjemná. Hraboš přežívá. Už teď víme, že budeme muset zaorat část řepky,“ uvádí předseda Agrodružstva Postoupky Jan Hašek.

Agrodružstvo hospodaří na 1250 hektarech půdy a v loňském roce zaznamenalo v souvislosti s kalamitou hrabošů velkou finanční ztrátu.

Zemědělské obchodní družstvo Rataje obdělává 900 hektarů. I zde panuje skepse.

„Situace je nyní taková, že se hraboši sice nemnoží, ale ani jejich populace neklesá. To bude problém. S víceletými pícninami se můžeme na jaře rozloučit,“ říká Josef Sedláček z ratajského družstva.

„Všechno je navzájem propojené. Se špatnou úrodou bude následovat problém v živočišné výrobě,“ připomíná Sedláček.

„Letošní rok bude z hlediska úrody možná ještě horší, než loňský,“ upozorňuje Josef Sedláček.

TUHÁ ZIMA ZŘEJMĚ NEPŘIJDE ANI V LEDNU

Přemnožení hrabošů se dotklo také Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž.

„Samozřejmě jsme zaznamenali obrovské ztráty v případě naší klasické polní výroby,“ potvrzuje ředitel ústavu Petr Míša.

„Doplatili jsme na to také poškozením výzkumních ploch. Na podzim jsme je ještě udrželi, ale co přinese jaro, to si netroufnu odhadnout,“ dodal Petr Míša.

Meteoroložka Dagmar Honsová z Meteopressu vzkazuje, že ani v lednu se nedočkáme ledových dnů.

„Na Kroměřížsku by se měly teploty dostávat do minusu až během příštího týdne. Ale to bude také jen zrána a večer. Odpolední teploty se budou pohybovat kolem pěti stupňů. Teprve na konci ledna možná přijdou takzvané ledové dny. Tedy dny, kdy se teplota pohybuje po celý den pod bodem mrazu.