„Může za to teplé a suché počasí,“ říká známý přerovský mykolog Jiří Polčák.

Ten sleduje výskyt hub v celém regionu a podle něj zatím hřiby nevyrazily ani v Javorníkách, Beskydech, ani v Hostýnských vrších.

„Také známá místa, kam houbaři za svými úlovky vyráží, nic nenabízí. Kromě vycházky v krásné přírodě,“ usmál se odborník. Podle něj si zkrátka v houbových destinacích v našem kraji budeme ještě muset počkat na chladnější počasí s vyšší vlhkostí a srážkami.

„Pokud budou dobré podmínky a nebudou tropy, což už neočekávám, mohly by růst. Ideální je 12 až 15 stupňů přes noc, a kolem dvaceti přes den. To je super počasí, pokud bude vlhko a nebude foukat vítr,“ dodal Jiří Polčák.

Také podle Luďka Hřiba z Hřibařského spolku Francova Lhota si houbaři v našem kraji mohou dát s hledáním hřibů ještě načas.

„I když o víkendu ve Zlínském kraji vydatně pršelo, neznamená to, že během dvou dnů začnou růst houby. Lesy potřebují dostatek vláhy, pak teprve houby začnou růst,“ připomněl Luděk Hřib.

Houby, které jinde nerostou

Za zmínku podle obou odborníků na mykologii stojí i zajímavost, že i když si houbařská sezóna na Moravě „dává na čas“, na rozdíl od Čech se například v našem kraji dají v houbařské sezóně objevit velké rarity.

„Rostou pouze v Javorníkách a Beskydech a v Karpatském oblouku. Jedná se o velmi vzácné houby, které nikde jinde v České republice nejsou. Například hřib Moserův, nádherný barevný hřib, který je ale jedovatý,“ zmínili mykologové.

Oba dva prozradili, že se tak za houbařskými úlovky teprve chystají.

„Vzhledem tomu, že houbařská sezóna zatím u nás v kraji ještě nezačala, tak ještě nevím kam,“ usmál se Jiří Polčák.

„Až začnou růst, tak nejspíš v našem regionu Hornolidečska,“ doplnil Luděk Hřib.

Deník se také vydal na místa, kam můžete zatím jen na procházky a výlety, ale až přijde ta pravá houbařská sezóna, tak i na houby.

Nejoblíbenější houbařská místa

Držková

Okolní lesy obce Držková houbaře vždy lákaly.Zdroj: Deník/Jana Vozárová

Obec leží v Hostýnských vrších. Proto okolní kopcovitý lesnatý terén láká houbaře dlouhé roky.

Obec leží v hornatém kraji, kde je možné vidět chráněné přírodní území s památnými stromy – Holíkova rezervace, přírodní památku – Skály. Další přírodní památka – Solisko – původní Karpatská jedlobučina, Hostýnské vrchy – ptačí oblast. Obec je součástí regionu Moravského Valašska. Do okolních lesů v obci Držková se dostanete po modré, červené a žluté značce, které se zde křižují. Vášniví i rekreační houbaři žijící v obci i blízkém okolí toto místo rádi navštěvují, nikdy neodejdou s prázdnou. My jsme tentokrát našli plno krásných bedel a václavek. Kromě toho je držkovskými kopci a loukami krásná procházka ve všech ročních obdobích. zdroj: Turistika.cz

Kateřinice

Kateřinice na Vsetínsku, častý cíl houbařů.Zdroj: Deník/Jana Vozárová

„Zatím houby nejsou, je sucho, ale až začnou, chodíváme, to víte, že ano,“ usmála se v Kateřinicích seniorka Ludmila.

V katastru Kateřinic se nachází přírodní rezervace zřízená roku 1950 na vrchu Dubcová, kterou tvoří smíšený porost bříz, borovic a vlhké louky s výskytem vstavačů, kruštíku bahenního, mečíku střechovitého, badilu úzkolistého aj. rostlin. Několik dalších lokalit se připravuje k vyhlášení zvláštní ochrany, např. Březiny, Požařiska, většinou se jedná o mokřadní louky. zdroj: Mistopisy.cz

Přírodní rezervace Dubcová

V obci se nachází několik pozoruhodně velkých stromů, např. na Ojíčné je mohutná lípa, která patří mezi pět největších lip bývalého okresu Vsetín, její obvod činí 640 cm (byla vysazena začátkem 17. století).

Mikulčin vrch

Mikulčin vrch na Uherskobrodsku láká turisty i v létě.Zdroj: Deník/Jana Vozárová

Mikulčin Vrch, leží v severovýchodní části Bílých Karpat ve výšce 750 m n. m., v chráněné krajinné oblasti na moravsko-slovenském pomezí zvaném Moravské Kopanice, vymezené obcemi Starý Hrozenkov, Vyškovec, Žítková, Vápenice a Lopeník. Mikulčin Vrch je vzdálen 20 km od Uherského Brodu směrem na Trenčín. zdroj: Mistopisy.cz

Lopeník

Lesy v okolí rozhledny Lopeník na Uherskohradišťsku.Zdroj: Deník/Jana Vozárová

Lopeník je malou horskou obcí s 250 obyvateli. Přesto hlavně v období turistické sezóny se zaplní lidmi a výletníky. Ne všichni však dodržují pravidla, jak se mají v přírodě chovat. Mnohdy se svými vozy zajíždí do lesa. „Takoví návštěvníci by si měli uvědomit, že v lese provádí kontroly jak strážci přírody, příslušníci Lesní stráže, tak také členové cizinecká policie,“ upozornil za Stráž přírody jeden z členů, který si nepřál uveřejnit své jméno. Redakce jej má k dispozici.

Rozkládá se jihovýchodním směrem od Uherského Brodu, v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a na severním úpatí vrcholku Velký Lopeník (911 m.n.m.). Na vrcholku Velký Lopeník byla v roce 2005 postavena rozhledna. Díky své poloze má obec rekreační charakter. Na území Lopeníku najdeme dvě chráněná území, a to přírodní památku U Zvonice a přírodní památku Grůň. V západní části obce se dochovala kopaničářská usedlost, která je chráněná jako kulturní památka. Přes obec Lopeník byla vyznačena trasa Naučné stezky Lopeník, kromě této stezky prochází obcí zelená a žlutá turistická značka. Kolem severního okraje obce vede cyklostezka a to Beskydsko-karpatská magistrála. Turistika.cz



Víte že, Bílé Karpaty jsou součástí karpatského horského oblouku, který se táhne přes 8 států?

Sesuvy půdy si dříve lidé vysvětlovali jako působení čerta? „Čert to ryje“ – a tak vznikl název i zdejší národní přírodní rezervace Čertoryje?

Rudohlávek že není živočich s červenou hlavou, ale krásná luční orchideji?

Na bělokarpatských loukách můžete najít až 6 % různých rostlinných druhů v jediném čtverečním metru?

Voňavé seno ze zdejších luk bylo natolik ceněno, že se vozilo do císařských stájí ve Vídni a do vídeňské ZOO?

Nad hřebeny Bílých Karpat se odehrála největší letecká bitva II. světové války na území Moravy? Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sirákov

Sirákov nemá o návštěvníky i houbaře nouzi.Zdroj: Deník/Jana Vozárová

Sedlo oddělující Hostýnské a Vizovické vrchy v nadmořské výšce 550 m, přes které vede silnice spojující Zlín a Vsetín a které je vhodným východiskem turistických i cykloturistických tras, díky hustým okolním lesům. Zdroj: Vyletník.cz

Areál Troják

Ski Areál Troják leží v sedle Hostýnských vrchů na hranicích okresů Kroměříž, Vsetín a Zlín. Skiareál Troják se nachází ve výšce 583 m n. m.

Rozhledna Maruška

Troják a rozhledna Maruška. Rozhraní okresů Kroměříž, Vsetín a Zlín.Zdroj: Deník/Jana Vozárová

Nachází se u obce Hošťálková. Nabízí výhledy na nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů Kelčský Javorník, Radhošť, Pustevny, Lysou horu a při dobré viditelnosti dohlédnete až na Nízké Tatry. Rozhledna je volně přístupná. Rozhledna slouží také jako stanoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

Velíková

Lesy okolo obce Velíková: i sem houbaři rádi chodí.Zdroj: Deník/Jana Vozárová

Jen kousek od konečné zastávky MHD v místní části Zlína – Velíkové, se u Božích muk s Pannou Marií vchází do lesa, který návštěvníky uvítá krásnou lesní cestou. Ta byla vybrána k zastavení a modlitbě – pro křížovou cestu. Místo vybudoval místní občan Bohuslav Kopečný jako poděkování za ochranu Panny Marie. Mezi obcemi Celíková a Kašava je místo, které houbaři často vyhledávají. Prochází tak lesem směrem na Kašavu, kde se daří hlavně hřibům kovářům a křemenáčům.

Kašava

Obec Kašava na Zlínsku a život v ní.Zdroj: se souhlasem obce Kašava

Kašava je součástí přírodního parku Hostýnské vrchy. Přírodní jezírko na náhorní plošině Na Vinohrádkách je opředeno pověstí. Kašavští prý chtěli postavit kapli jako poutní místo. Základy několikrát vybudovali, ale do rána pokaždé skončily ve skrytých bažinách blízkého jezírka. Proto si místo uchovalo do dnešních dnů svůj původní ráz. Zdroj: mistopisy.cz

Naučná stezka Kašava kolem obce

Na trase stezky je nainstalováno 11 stanovišť, 2 posezení, 32 směrových ukazatelů a 14 zastavení křížové cesty. Celková délka naučné stezky kolem Kašavy je sedmnáct a půl kilometru. Můžete díky ní navštívit obnovené studánky, dozvědět se něco o Kašavě a jejím okolí nebo se podívat třeba na místo, kde za 2. světové války havaroval americký bombardér B-17G.

Vlčková

Vlčková. V sezóně nabízí houbařské úlovky, nejčastěji zde rostou bedle.Zdroj: Deník/Jana Vozárová

Obec leží na území Hostýnských vrchů. Na katastru obce se nachází přírodní památka Ondřejovsko, kterou tvoří zalesněný skalnatý hřbet, a přírodní památka Bzová. Obcí protéká potok Kameňák, jedna z větví řeky Dřevnice, která nad ní pramení. Zdroj: mistopisy.cz