V Hostýnských vrších už rostou, v Chřibech zatím houbaři pátrají marně. Zatímco jiné regiony hlásí houbařskou sezonu v plném proudu, na Kroměřížsku se teprve rozjíždí.

Houbařská sezona začala (červen 2024) | Foto: Deník/Petra Procházková

Najít se dají v tuto chvíli hlavně lišky a hřiby dubové. „Kdyby pořádně zapršelo, je les plný. Ale zatímco jinde prší, v Chřibech spadlo vody jen málo,“ říká předsedkyně mykologického klubu Salaš Alena Filípková.

Její kolegové, kteří působí v Hostýnských vrších, to potvrzují. V tamních lesích je vody dost a je to znát. „Sezona už se rozjíždí, ještě pár teplých dnů by to ale chtělo,“ popsala mykoložka z Rajnochovic Pavla Svobodová.

Nachází i jidášovo ucho a některé velmi vzácné druhy jako je stročkovec kyjovitý, kyjanka zollingerova nebo pavučinec plyšový. Zatímco odborníci zaplesají, běžný houbař by se před kyjankou a pavučincem měl mít na pozoru. „Rozhodně nejsou jedné a pavučinec je dokonce velmi jedovatý,“ upozornila Svobodová.

Na rozjezdu sezony připomněla základní pravidlo ´co neznám, nesbírám´. „Pokud někoho zajímá, co našel, může houbu nafotit ze všech stran i zespodu, a poslat snímky do mykologické poradny,“ dodala.

V posledních letech do houbařské rutiny zasáhla kůrovcová kalamita. Na vykácených místech se změnilo mikroklima, rychleji vysychají a houby z nich zmizely. „I když to třeba není úplná holina, je to jiné a houby na to reagují,“ potvrdila Filípková. V tuto dobu v Chřibech nachází hlavně hřiby dubové a lišky, výjimečně i kozáky habrové nebo klouzky.

Lesníci varují před špatným parkováním

Houbařská sezona, která do lesů přiláká zástupy návštěvníků, se potkává s termíny lesních prací. Lesníci proto varují, aby lidé respektovali oblasti, ve které se zrovna těží. „V lese se pracuje i o víkendu a navečer. Proto je dobré se vyhnout místu těžby a počítat s tím, že dříví z lesa odváží těžká nákladní technika, se kterou se lidé mohou potkat na cestách vybudovaných právě kvůli lesnickému hospodaření,“ připomněla mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

Pravidelně se opakují situace, kdy špatně zaparkovaná auta brání lesníkům v průjezdu. A nejen jim, komplikovat mohou i práci záchranářů. „Lesní zákon zakazuje vjezd a parkování motorových vozidel v lese bez ohledu na to, zda tomu brání závora či zákazová značka,“ dodala Jouklová.

Vybrali jsme pro vás:

Mykorhizní houby a super novinky

Šli hledat houby, nakonec hledali je. Pátrání po houbařích dobře dopadlo

Tahač s kládami havaroval u Potůčníku. Řidič vyvázl s lehkým zraněním

Dorostenci bledli strachy. Co říká dobitý fotbalista Koryčan a trenér Hastík?