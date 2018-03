Hotelová škola v Kroměříži hostila elitní kuchaře i sommeliéry

Přestože se venku probouzí jaro, oteplování přichází jen postupně, což nahrává vytrvalejším z lyžařských areálů v kroměřížském regionu. I o nadcházejícím víkendu tak lidé mohou stále vyrazit na svahy například do Ski areálu na Trojáku: sezonu tam letos chtějí protáhnout až do Velikonoc, konkrétně do 2. dubna.