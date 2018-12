Hostýn možná přijde o „vrtuli“

Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) elektromechanici elektrických zařízení. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18600 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: pracoviště Kroměříž, - pracovní činnosti při výrobě elektrických rozváděčů nízkého napětí, - vyučení v oboru/SŠ vzdělání, praxe v oboru vítána, vhodné i pro OZP, vyhláška 50/78 Sb., - benefity - dovolená navíc, zajištěné stravování, - kontakt osobní je možný v sídle firmy každé pondělí v rozmezí 8:00-9:00 hod. nebo kontakt telefonicky Po - Pá 7:00-14:00 hod., příp. své písemné žádosti se strukturovaným životopisem zasílat na email: savcakova.marcela@ekm.cz. Pracoviště: Elektro kroměříž a.s., Kaplanova, č.p. 2066, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Marcela Savčáková, +420 573 501 835.

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 20 000 Kč

Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb Prodavač/ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Okay je nejúspěšnější společností na trhu s elektrospotřebiči a stylovým nábytkem. Může se pochlubit pozicí stabilní české firmy s téměř čtvrt století dlouhou historií. Svých úspěchů by nedosáhla bez týmu šikovných pracovníků na svých prodejnách, mezi které se nyní můžete zařadit i vy. , , Náplň práce: , * aktivní prodej zboží a služeb , * odborné poradenství a péče o naše zákazníky , * zodpovědnost za svěřený úsek prodejny , * provádění průběžných inventur , , Požadujeme: , * příjemné vystupování a komunikativnost , * energii a tah na branku , * chuť pracovat a učit se novým věcem , * zodpovědnost a spolehlivost , * trestní bezúhonnost , , Nabízíme: , * motivující platové ohodnocení, které můžete vlastní aktivitou a výkony zvyšovat , * zaškolení a propracovaný systém dalších školení , * možnost osobního a profesního růstu , * zázemí stabilní společnosti , * možnost nástupu IHNED , , V případě Vašeho zájmu o nabízenou pracovní pozici, zašlete nám svůj životopis na sp04.hr@okaycz.eu. Pracoviště: Okay s.r.o. - kroměříž, Kotojedská, č.p. 543, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Radka Pospíšilová, +420 724 661 593.