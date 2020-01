„Přežívám.,“ přiznává se Miroslav Novák, majitel hostince ve Věžkách.

„Přes týden mám prázdno. Přijde maximálně čtyři pět chlapů,“ pokračuje Novák.

„Vlastně to udržuji jen kvůli těm pár chlapům. Aby vůbec měli kam zajít. Stěží výdělek pokryje výdaje,“ bilancuje Novák a připouští, že kdyby hospoda nebyla jeho a musel by platit nájem, už dávno by zavřel.

„Chodím do práce. Z práce jdu sem do hostince,. Jinak bych neměl co jíst,“ říká Novák.

Žádný nájem

Například v Sulimově a Ratajích patří objekty hospod obci. Vedení obcí si uvědomuje, jak je důležité hospodu zachovat.

„Nevybíráme žádný nájem, protože chceme, aby tady hospoda byla. Byť je otevřená jen dva dny v týdnu,“ podotýká starosta Sulimova Zdeněk Dvořák.

V Ratajích činí nájemné za celý hostinec okolo tři tisíc korun.

„Obec v hospodě pořádá nějaké akce, ze kterých nájemník částečně profituje. Je to tedy výhodné pro obě strany. V nejbližší době tam budou například šibřinky,“ uvádí starosta Rataj Antonín Říkovský.

Rataje se skládají ze tří částí – Ratají, Popovic a Sobělic. Do minulého roku fungovala jedna hospoda také v Popovicích. Majitel však ze dne na den zavřel.

„Tamní provozovatel nechtěl zavést povinnou elektronickou evidenci tržeb. Raději ukončil provoz,“ vysvětluje Říkovský.

Každý den čtyři piva

Hospoda v Ratajích má nového nájemníka teprve od loňského dubna.

„Nejsme tu ani rok, takže se těžko hodnotí. Žádná sláva to ovšem není. Zvláště teď v zi mě. Ale v létě se dařilo,“ přiznává Martin, hospodský a nájemník v jedné osobě. Hostinec si na sebe vydělá a není třeba jej dotovat.

Hosté jsou spokojení.

„Lidi chodí a chodit budou pořád. Pátky a soboty je tu narváno,“ myslí si Petr Holan, který chodí do hospody denně.

„Dám si vždy čtyři piva a jdu domů. Bez hospody nemůže obec fungovat,“ je přesvědčen Holan.