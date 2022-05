Na své si přišly i děti, které si mohly nazdobit perníčky či objevit a pořádně prozkoumat bohatství hanáckého kroje a také si vyzkoušet celou řadu dalších aktivit. Muzeum si pro návštěvníky připravilo také komentované prohlídky nové expozice Od kvásku ke klásku, která je zaměřená na tradiční postupy spojené s výrobou chleba.

V Holešově se tančilo. Sjelo se více než 400 tanečníků z celé Moravy

Expozice, depozitáře a turistické zázemí

Barokní hospodářský dvůr Muzea v přírodě Rymice byl dlouhá léta v havarijním stavu. Nově se v něm nachází turistické zázemí s pokladnou a prodejem drobných suvenýrů, expozice Od kvásku ke klásku, prostory pro etnografický a archeologický depozitář včetně dílny pro konzervátory.

Muzeum v přírodě Rymice si pro letošní sezonu připravilo také nové návštěvnické trasy.

„Okruh I. (Hejnice) zavede zájemce do chalupnických stavení a větrného mlýna. Okruh II. (tvrz + náves) nabízí prohlídku panského sídla a seznámení s venkovskými řemesly. Je také možné obě trasy spojit. Od května do září je otevřeno každý den mimo pondělí od 9 do 17 hodin,“ přiblížila mluvčí muzea Martina Malá. Novinkou letošní turistické sezony je také nové logo Muzea v přírodě Rymice, které vychází z chrpy modré.

Obnova hospodářského dvora byla největší investiční akcí v historii Muzea Kroměřížska. Celkové náklady včetně přípravy projektu dosáhly 129 milionů korun, z toho 85 procent tvoří dotace evropského programu IROP, deset procent dotace kraje a pěti procenty přispěl státní rozpočet.