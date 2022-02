„Budovy bylo nutné staticky zajistit, opravit krovy, udělat nové přípojky sítí, terénní a sadové úpravy. Rovněž jsme vyřešili ochranu sbírkového fondu, veškerého majetku a vybavení,“ uvedla ředitelka Muzea Kroměřížska Martina Miláčková.

„Nyní už v objektech hospodářského dvora připravujeme novou expozici Od kvásku ke klásku a prostory pro nový etnografický a archeologický depozitář,“ doplnila.

Rymický barokní dvůr opět získává na své kráse. Podívejte se

Slavnostní otevření je v plánu 14. května a chybět nebude ani bohatý kulturní program. „Velmi nás těší, že účast přislíbila vítězka pořadu Peče celá země Petra Burianová,“ prozradila ředitelka muzea.

Práce na obnově hospodářského dvora začaly v březnu 2020. Celkové náklady se vyšplhaly na 129 milionů korun, z toho 85 procent tvoří dotace IROP, deset procent dotace kraje a zbylými pěti procenty přispěl státní rozpočet.

Výstavní akce Muzea Kroměřížska

Náhrdelník času

Už na konci ledna otevřelo muzeum přírodovědně-archeologickou výstavu Náhrdelník času aneb Příroda rukou člověka měněná. Přibližuje měnící se vztah člověka a přírody od doby kamenné až po raný středověk. Ocení ji i rodiny s dětmi. Otevřena je do 15. května.

Výstava Náhrdelník času ukazuje, jak se měnil vztah člověka a přírody

Nejkrásnější je nahá…

Milovníkům výtvarného umění je určena výstava Vladimíra Kudlíka s názvem Nejkrásnější je nahá… „Tvorba Vladimíra Kudlíka oplývá jemu vlastním humorem, radostí ze života a nadsázkou. Jeho inspiračním zdrojem a věčným tématem je žena ve všech svých fyzických podobách a životních situacích. Jeho tvorbu rovněž silně ovlivňuje láska k folkloru a lidovému umění, k literatuře,“ přiblížila Miláčková, která je spolu s kolegou Michalem Jemelkou kurátorkou výstavy. Zájemci si ji mohou prohlédnout až do 24. dubna.

Obrazy inspirované ženami. Nejkrásnější je nahá, říká výtvarník Vladimír Kudlík

Tři umělecké světy - 3R

Procházku třemi uměleckými světy – malbou, sochařstvím a hudbou – nabídne výstava 3R. Představí se na ní tři mimořádně nadaní bratři: malíř Aleš Růžička, sochař Štěpán Růžička a hudebník Mikoláš Růžička. „Aleš nás nechá svými obrazy nahlédnout do přírodních zátiší i svého osobního života, ve Štěpánových objektech se snoubí vůně kůže a dřeva a Mikoláš vyzve návštěvníky prostřednictvím hudební instalace užít si výstavu i poslechem,“ přiblížil kurátor Martin Štípala. Vernisáž se bude konat 13. května.

Zachraň jídlo!

Největší výstavní akcí bude interaktivní projekt Zachraň jídlo! Ukazuje, jak lze využít potraviny, které mají zdánlivě to nejlepší za sebou. „Návštěvníci se dozvědí, co potraviny zažívají, než se dostanou na stůl, jak často neekologicky cestují. Zjistí více o potravinovém odpadu a možnostech darování jídla nebo o tématu recyklace potravin. Budou moci do výstavy zasahovat, doplňovat ji a obohacovat její poselství o vlastní zkušenosti,“ popsala kurátorka výstavy Martina Václaviková. Vernisáž je naplánována na

9. června. Tento výstavní projekt připravila galerie Atrium na Žižkově ve spolupráci s organizací Zachraň jídlo.

Naše ZUŠka

V říjnu a listopadu bude muzeum patřit dětem. Vystaví práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Kroměříž. Název výstavy Naše ZUŠka, dáma stočtyřicetilá napovídá, že škola slaví úctyhodné výročí. „Kulaté výročí, dlouhá tradice, génius loci školy, generace odchovaných žáků a tvůrčí prostředí, to jsou témata a náměty pro výtvarné zpracování,“ naznačil Jiří Wiesner, vedoucí výtvarného oboru.

Návraty

Práce kroměřížské rodačky Otilie Šuterové Demelové si budou moci návštěvníci prohlédnout na výstavě Návraty od konce listopadu až do konce února 2023. „Přes základ – kresbu – autorka vždy silně inklinovala k trojrozměrnému sochařskému projevu, především figurativnímu, vyhovuje jí také reliéf. Po řadu let vytvářela v poštorenském keramickém materiálu plastiky a reliéfy pro architekturu. Byla to témata do škol, sportovních, zdravotních, obřadních prostor i do kostelů,“ upřesnila ředitelka muzea, která je zároveň i kurátorkou výstavy. Vernisáž bude 24. listopadu.

70 dřevěných malovaných terčů

Výstava Terče kroměřížských ostrostřelců vůbec poprvé představí jako celek soubor téměř sedmdesáti dřevěných malovaných terčů, které jsou součástí sbírkového fondu muzea. „Motivy na terčích nás přenesou až do druhé poloviny 17. století a nejmladší z nich je datovaný 1932. Vyznačují se precizností provedení a pestrostí námětů. Mezi nimi převažují pastýřské, mytologické nebo žánrové výjevy, ale jsou zde zobrazeny i dobové kroměřížské reálie nebo veduty města,“ připomněla kurátorka výstavy Markéta Mercová. Vernisáž proběhne 15. prosince.