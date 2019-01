Rozpálený týden jakoby nechtěl skončit, a vedra trvající už několik dní dělají starosti nejen hasičům nebo zdravotníkům: znepokojivé zprávy hlásí také vedení Povodí Moravy.

„Hranice sucha je v současnosti dosažena na 35 z 200 měřících stanic v povodí Moravy a Dyje. Nejvíce je postiženo povodí řeky Bečvy, ve kterém na ni dosáhlo už deset měřících stanic,“ konstatoval mluvčí podniku Petr Chmelař.

Průtoky jsou podle něj v porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry na desítkách míst podprůměrné a dosahují místy dokonce jen čtyř procent normálního stavu. Ani bouřky tam nezpůsobily výraznější vzestupy hladin.

„Vzhledem k nepříznivé hydrologické situaci jsme doporučili vodoprávním úřadům zvážit možnost omezit či zakázat obecné nakládání s vodami,“ upozornil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Podobné opatření se už týká území obcí s rozšířenou působností Přerov a Valašské Meziříčí, v Rožnově pod Radhoštěm pak vydali zákaz povolených nakládání s povrchovými vodami. Co se týče vodních nádrží, Povodí zatím plánuje zadržet v nich vodu pro případ, že by suché počasí pokračovalo. Za poslední týden vypustily do řek o dva miliony metrů krychlových více vody, než do nich přiteklo.