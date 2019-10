Na přípravě výstavy ke stému výročí skautingu v Holešově odpracovali místní skauti a skautky desítky dobrovolnických hodin. Vymýšleli při tom hry pro návštěvníky a poznávali svou historii.

Výstava v Holešově představující sto let místního skautingu | Foto: archiv MÚ Holešov

„Celý prostor expozice je navržený tak, aby neustále držel návštěvníka v pozoru a vybízel ho k akci. Měl by zprostředkovat vhled do života skauta, do vnímání skautských hodnot i do poutavé historie skautingu,“ vysvětlil designer Lukáš Němec, který stojí za vizuální podobou výstavy.