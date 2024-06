Jeden z největších hudebních festivalů v regionu, Holešovská Regata, přivede každoročně do města tisíce návštěvníků. Letos se uskuteční tento pátek a sobotu, přinášíme proto přehled toho nejdůležitějšího od programu, přes dopravu až po organizaci uvnitř areálu.

V loňském roce festival přilákal sedmnáct tisíc návštěvníků, což vysoko převyšuje počet stálých obyvatel města, a také letos se očekává velký zájem. Program kromě koncertů slibuje soutěž netradičních plavidel, zábavu pro děti nebo DJ show Leoše Mareše, která bude vyvrcholením programu před závěrečným ohňostrojem.

Vůbec poprvé se uskuteční speciální živé vydání televizní talk show 7 pádů Honzy Dědka, který během sobotního odpoledne vyzpovídá Janka Ledeckého a herce Josefa Poláška, Jaromíra Noska a Robina Ferra z Tří tygrů.

„Každý rok se snažíme přivážet do Holešova ta nejzajímavější jména české a slovenské hudby, která baví diváky napříč generacemi. Letos to budou Monkey Business, Desmod, Janek Ledecký, Pokáč, Kapitán Demo, Fleret, The Silver Spoons či Circus Problem,“ říká ředitel festivalu Michal Žáček.

„Na Regatě zahrají také dva letošní držitelé Ceny Anděl, Zpěvák roku David Koller a Objev roku Tereza Balonová. Zpestřením festivalu budou bubenické happeningy mezi diváky,“ dodává Žáček.

Příjezd do Holešova komplikují omezení

Návštěvníci, kteří do Holešova vyrazí autem musí počítat s dopravními omezeními v několika směrech. Na trase od Valašského Meziříčí, je uzavřená hlavní silnice z Bystřice pod Hostýnem. „Řidiči mohou jet do Holešova buď přes Dřevohostice nebo přes Bystřici po značené objízdné trase přes Slavkov pod Hostýnem,“ radí holešovský zastupitel a předseda dopravní komise Jakub Nevřala. Obě možnosti znamenají přibližně desetiminutovou zajížďku.

Ze směru od Hulína narazí řidiči na semafor v Třeběticích, který kyvadlově pouští dopravu v jednom jízdním pruhu. Omezení souvisí se stavbou dálnice D49, při hustějším provozu je to zdržení na deset patnáct minut.

Od Otrokovic, na trase přes Tlumačov a Ludslavice není možné projet kolem průmyslové zóny do Holešovské části Všetuly. „Řidiči musí za Ludslavicemi odbočit na Zahnašovice a tudy projedou přes Martinice do Holešova,“ popisuje Nevřala.

Jakmile se lidé dostanou do města, mají vyhráno. V areálu společnosti Ton na Tovární ulici je pro ně připravené obří záchytné parkoviště, odkud dojdou do zámeckého parku zhruba během deseti či patnácti minut. Příjezd k parkovišti bude značený ze všech směrů a celodenní stání tady vyjde na 150 korun. „Důrazně žádáme návštěvníky festivalu, aby využili toto centrální parkoviště, protože stání na nepovolených plochách nebude policie tolerovat,“ upozornil Žáček. Využít se dají také zpoplatněná parkoviště v centru města, kde je však omezená kapacita.

Už v pátek od patnácti hodin začne platit uzavírka ulice Partyzánská, náměstí F. X. Richtera a ulice Zámecká. Objízdná trasa bude značená. Parkoviště před zámkem zůstává vyhrazeno imobilním návštěvníkům akce. Ti, kteří si koupí místenku do stanového městečka, mohou zaparkovat na ploše u koupaliště. Dopravu v omezeních organizuje pořadatelská služba, pokud se řidiči dostanou do úzkých, nasměruje je.

Regata je rodinný festival, nabízí zábavu i pro děti

Vstup na festival je přes hlavní bránu do zámecké zahrady. Prostranství před zámkem patří muzikantům a divákům. Rozměrná plocha pro sledování koncertů je zhruba z poloviny travnatá a tedy vhodná i k sezení. Lemuje ji food zóna v níž se nabízí jídlo a pití.

Festival před lety vznikl jako rodinný a toto zaměření pečlivě dodržuje. Dál v parku je proto prostor pro zábavu dětí, najdou zde taneční a sportovní aktivity, na vodních kanálech aqua zorbing, na nádvoří zámku se chystají tvořivé dílny a ti nejmenší se vyřádí na pirátském skákacím hradě. „Děti do sedmých narozenin mají vstup zdarma, rodiny s většími dětmi mohou využít výrazně zvýhodněné rodinné vstupenky na sobotní den. Ty lze koupit jen v předprodeji, na místě už nebudou k dostání,“ upozornil Žáček.

Konec areálu je vyhrazený pro stanové městečko a jeho zázemí. Od pátku do neděle tady osoba starší 16 let zaplatí za přenocování 150 korun. Auto vyjde na 300 korun za tři dny parkování a karavan na 500 korun. Počet míst je omezený, místenky je možné pořídit ještě nyní v předprodeji.

