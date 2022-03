Narozeniny to budou o to významnější, že se letos prolínají se 700. výročím města Holešov, které je od začátku místem konání festivalu a tento rok také spolupořadatelem.

„Bez Holešova a jedinečného areálu zámeckých zahrad by Holešovská Regata nebyla tím, čím je, a to nemám na mysli pouze název samotný. Od prvního ročníku, který se konal v roce 2011, máme s městem skvělé vztahy. A to nejen s jeho obyvateli, kteří tvoří velkou část každoročního publika, ale i se zástupci města,“ uvedl ředitel festivalu Michal Žáček.

V průběhu dvoudenního festivalu, který se uskuteční 17. a 18. června, se divákům představí Vojtěch Dyk & B-Side band, Mirai, No Name, Queenie, Support Lesbiens, Čechomor, Mňága a Žďorp, Vesna, a další.

Nová grafika festivalu

Pořadatelé si také připravili novou grafiku festivalu. Autorem nového vizuálu je plzeňský výtvarník a grafický designér Pavel Botka. Jeho práci mohou lidé blíže poznat na výstavě jeho plakátů, která proběhne v průběhu června v prostorách holešovského zámku.

„Výstava plakátů Pavla Botky, aktuálně dvorního grafika Holešovské Regaty, bude zdarma přístupná i návštěvníkům festivalu ve dnech jejího konání, tedy v pátek 17. a v sobotu 18. června 2022. K nové grafice připravujeme i designové vychytávky přímo v exteriérech areálu festivalu, protože chceme, aby se u nás diváci cítili ještě příjemněji, než tomu bylo doposud. Už se na všechny fanoušky po dvouleté vynucené pauze moc těšíme," dodal Žáček.

Nebudou chybět ani netradiční plavidla

Kromě oblíbených kapel nabídne Regata divákům i doprovodný program spojený s prohlídkami zámku a aktuálních výstav. Chybět nebude ani přehlídka netradičních plavidel, přejezd lávky, narozeninový ohňostroj a další atrakce pro malé i velké diváky.

Vstupenky jsou aktuálně k dostání v holešovském městském informačním centru a také v síti

Ticketportal. V platnosti zůstávají i ty, které byly zakoupeny na odložené ročníky 2020 a 2021.