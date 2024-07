Projet na kole celou holešovskou průmyslovou zónou a vyhnout se přitom automobilové dopravě bude možné už na podzim. Stavba, která nedávno začala, propojí dílčí úseky pro cyklisty do jedné trasy.

První metry už jsou hotové. „Během pár let bude zóna průjezdná pro cyklisty všemi směry,“ říká předseda představenstva holešovské průmyslové zóny Radovan Macháček. „Je to důležitý uzel, který se dá využít při cestách do Bystřice pod Hostýnem, Zlína, Holešova nebo Kroměříže,“ dodává.

Propojení směrů bude součástí další stavby, která se v současné době soutěží.

Stezka, na níž se nyní pracuje, povede cyklisty podél stávajících komunikací v ulicích Holešovská, Zahnašovická a Spojovací I.. Včetně zeleně a veřejného osvětlení v celé délce, vyjde 1,4 kilometru dlouhý úsek na dvacet milionů korun. Z toho 85 procent pokryje dotace z evropských peněz.

Zasíťování průmyslové zóny cyklostezkami zároveň vyřeší problém s pohybem chodců.

Do areálu vede autobusová linka

Aktuálně je zóna naplněná zhruba z pětiny, podle předpokladu se ale v průběhu několika příštích let zaplní docela a firmy budou potřebovat zaměstnance.

Ti se po areálu musí pohybovat a využít k tomu mohou cyklostezku. Navíc už nyní do zóny zajíždí autobusové linky. „Máme zatím jednu zastávku, podle potřeby budou postupně přibývat další,“ potvrzuje Macháček.

Dostupnost průmyslové zóny pro zaměstnance se zpětně řešila například u průmyslové zóny ve zlínských Malenovicích. Lidé museli do práce chodit po krajnici frekventované silnice a přes kruhový objezd, protože k ní nevedl chodník.

Zájem o pozemky v zóně má strategický investor

Cyklostezka odpovídá i nastavení regionu, který má snahu být pro cyklisty příznivý. „Můžeme tak snížit svou uhlíkovou stopu a zlepšit kvalitu ovzduší pro obyvatele Holešova a okolí,“ podotkl Macháček.

Strategická průmyslová zóna v Holešově má rozlohu téměř dvou set hektarů, z toho zhruba polovinu by měl zaplnit strategický investor. Zájemci jsou, vybírat toho pravého však zřejmě bude až příští vedení kraje, které vzejde ze zářijových voleb.

