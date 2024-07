Jakmile se u mečíků začnou rozvírat spodní dva květy, patří do vázy. Parádu na záhonu neudělají, zato doma mohou kvést i několik týdnů.

„A rozhodně nevoní, to mi věřte, nemá smysl k nim čichat,“ usmívá se šlechtitel gladiol a člen vedení společnosti Gladiris Dušan Šlosiar. „I proto jsou vhodné do interiérů.“

V těchto dnech je Šlosiar také členem týmu, který v Holešově připravuje výstavu mečíků. Místní organizace Českého zahrádkářského svazu jimi zaplní velký sál zámku a každý jeden bude jiný než ty ostatní. Celkem letos připravili přes šest set váz. Plné budou k vidění během soboty a neděle, v neděli v podvečer pak vypukne výprodej květin.

„Rozdíly nejsou jen v barvě, ale i velikosti. Nebo v počtu květů, které udrží kvetoucí,“ vysvětluje Šlosiar. Některým mečíkům vykvetou najednou čtyři květy a když začne nakvétat pátý, uvadají. Jiný jich ale udrží najednou třeba osm.

Je to výsledek šlechtění, kdy se pyl z jednoho květu uměle přenese na jiný květ. Výsledek nikdy není zcela jistý. Profesionálně se mečíky pěstují na poli a v posledních letech to prý nejde bez závlahy. Na podzim se cibule ze země vyryjí a usuší. Chce to poměrně velké prostory. Potom se čistí, z původní cibule, která odumírá se odloupnou nové cibulky, máčí se v roztoku proti plísním a potom se znovu suší.

Vyšlechtěných druhů jsou u nás tisíce a každý je jiný

„Mečíky pocházejí z Afriky a tam houby nerostou, takže nemají odolnost. Proto se musí mořit,“ vysvětluje Šlosiar.

Doma, nedaleko Týna nad Vltavou, má zasazené květiny na ploše deset krát deset metrů. Mimo to vede evidenci vyšlechtěných druhů, jen u nás jich je přes čtyři tisíce. Velmi populární je šlechtění mečíků i v zahraničí, nejaktivnější jsou Američané a Nizozemci.

„Každý kdo vyšlechtí nový druh, jej pojmenuje, nafotí a pošle mi údaje. Fotografie máme asi z osmnácti stům druhů, dříve se nefotilo nebo jen černobíle a mnohé druhy už jsou pryč,“ vypráví. I nároky se postupně mění. Dnes se jako plnohodnotný klas bere ten, která má nejméně osmnáct pupenů, rekordmani jich mají ke třiceti.

