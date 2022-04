„Z původní myšlenky uspořádat pro uprchlíky oběd, kterou městu nabídl provozovatel Zámecké restaurace, se stalo významnější setkání. Chtěli jsme, aby se ukrajinští občané mezi sebou vzájemně poznali, aby poznali naše město, ale také abychom je my informovali o možnostech pomoci. To znamená další ubytování, školní docházka a rozdělení dětí do škol podle kapacit, vytvoření dětských skupin, výuka češtiny, možnosti úřadu práce, sociálního odboru radnice, charity, obcí mikroregionu a tak dále,“ vysvětlil situaci starosta Holešova Rudolf Seifert.