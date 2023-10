Deník v dubnu informoval o zemětřesení na radnici v Holešově. Zastupitelstvo tam odvolalo starostu, místostarosty i celou radu. Starostu Rudolfa Seiferta (KPH) nahradil v čele města Milan Fritz (ANO). Server iDnes nyní upozornil na to, že "výměnu provázely zvláštní okolnosti". Bývalý starosta Rudolf Seifert měl získat problematické odstupné ve výši 244 tisíc korun.

Odvolaný starosta Holešova Rudolf Seifert. | Foto: se svolením Rudolfa Seiferta

Peníze měl podle serveru získat za post vedoucího odboru kultury, který dříve zastával. "Tento odbor však v roce 2007 zanikl a skončila tedy i místa pro všechny jeho pracovníky. Na nesrovnalost poukázal předseda finančního výboru Jakub Nevřala (ANO)," píše.

A cituje jej: „Bývalému starostovi bylo asi šestnáct let uměle drženo místo na neexistujícím odboru městského úřadu,“ uvedl Nevřala. „Ačkoliv na tomto postu nepracoval, jelikož byl uvolněn pro vedení města, po jeho odvolání z funkce starosty mu bylo z této pozice vyplaceno další odstupné.

Na odboru zanikla všechna místa, jen to jeho mu bylo drženo, i když tuto původní funkci nevykonával a ani fakticky nemohl," dodal Nevřala pro iDnes.

Rudolf Seifert na to reagoval slovy, že bude rád, když o správnosti nebo nesprávnosti celé situace rozhodne nějaká vyšší instance.

iDnes uvádí, že pro Seiferta nebyla se po výměně vedení na radnici vhodná pozice. "Proto byla se zaměstnancem sjednána dohoda o rozvázání pracovního poměru,“ sdělil serveru současný tajemník radnice Jaroslav Kovařík.

Rudolf Seifert říká, že s odstupným předem nepočítal. „Když mě na hodinu vyhodili, přišli za mnou bývalí zaměstnanci radnice a bývalý pan tajemník s tím, že mám nárok být nadále zaměstnaný,“ řekl iDnes.

Výši Seifertova odstupného vypočítal podle zdrojů serveru tehdejší, nyní už bývalý tajemník František Fuit. „Podle mých informací tak učinil sám, bez nějaké rozvahy nebo porady se stávajícím vedením města, stanovil plat a z něho vypočítal odstupné. Já to považuji za vysoce nemorální,“ uvedl předseda finančního výboru Jakub Nevřala.

„Já jsem se dohodl se současným starostou, že tento poměr ukončím, a podepsal jsem všechny náležitosti. Myslel jsem, že je to tečka za mým působením, ale nové vedení to má potřebu vytahovat proti mně,“ dodal Seifert, který označil okolnosti ukončení svého pracovního poměru za nedůstojné.

Současný starosta Fritz také žádá nezávislý právní názor. „Pokud řekne, že je to na žalobu o vrácení peněz, půjdeme do toho,“ míní. „Ale je možné, že právně je to v pořádku, a můžeme se bavit, jestli to není na úpravu zákona o obcích,“ konstatoval pro idnes Fritz, podle něhož však bylo přijetí peněz nemorální.

Po dubnovém převratu byl novým starostou Holešova zvolen Milan Fritz (ANO), prvním místostarostou Pavel Karhan (KDU-ČSL), druhým místostarostou Václav Hlobil (KPH). Jak již Deník dříve informoval, Václav Hlobil je ze stejného uskupení jako bývalý starosta, který byl odvolán.

Rudolf Seifert se k novému místostarostovi nechtěl tehdy vyjadřovat. „Kandidoval za Koalici pro Holešov a teď nás potopil. Ať si o jeho charakteru udělá obrázek každý sám,“ řekl jen a odkazoval na mocenský boj na radnici.