„Po stranách ulice parkují auta a při výjezdu od Panského pivovaru je ta situace opravdu nepřehledná. Navíc u výjezdu sice jsou červené sloupy, ale mnoho lidí nevědělo, kdo má vlastně přednost, a tak tam často docházelo ke kolizním situacím a jednou také k nehodě,“ přiblížila mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová.

Zastupitelé tak nakonec zvolili variantu, kdy se do ulice vjíždí pouze směrem od zámku a vyjíždí se do Bezručovy ulice.

„Z výzkumu, který mělo město k dispozici, nám toto řešení vyšlo jako nejlepší,“ dodala Helsnerová s tím, že při výzkumu se počítalo kolik aut ulicí projede a ze které strany do ní vjíždí.

Jednosměrka ano, ale v opačném směru

„Jestli je to takhle dobře, to ukáže asi až čas. Já si ale myslím, že jednosměrka v tomhle směru je hloupost. Měla by být naopak z Bezručovy ulice, protože tam je ta křižovatka ještě méně přehledná než u Panského pivovaru,“ pokrčil rameny jeden z místních.

Chybí parkovací místa

Podle dalších je zase hlavním problémem v Pivovarské ulici nedostatečný počet parkovacích míst.

„Běžně se mi stává, že nemám kde zaparkovat a musím nechat auto ve vedlejších ulicích. Na tom jednosměrka nic nezmění. Takže je to k ničemu,“ poznamenal další.

Město hledá možnosti

Podle mluvčí město v současnosti hledá další možnosti, jak zlepšit parkování v ulici.

„Budeme se snažit najít nějaká parkovací místa pro tamní Základní uměleckou školu a v ideálním případě i pro pracovníky Finančního úřadu, čímž by se uvolnila místa na přilehlém parkovišti. Využít se dá také nové parkoviště u vedlejšího internátu policejní školy,“ dodala Helsnerová.

Nepřehledná křižovatka směrem do Bezručovy ulice je problém. „Tam je ale velký problém, že lidé parkují až v křižovatce, což se dle zákona nesmí. Musel by tam být jedině větší dohled městské či státní policie, ale nevím, jestli by to k něčemu vedlo,“ uzavřela mluvčí.