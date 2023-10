Tři lidé skončili v úterý ráno v nemocnici po otravě oxidem uhelnatým v jedné z domácností v Holešově na Kroměřížsku. Na místě zasahovala zdravotnická posádka, spolupracovali také hasiči. Podle záchranářů se podobné události objevují každoročně s příchodem topné sezony.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Martin Divíšek

Podle prvotních informací, které zdravotníci obdrželi, muž utrpěl úraz hlavy, žena měla bolesti hlavy a zvracela.

„Po příchodu posádky do místnosti se aktivovalo čidlo CO (oxid uhelnatý, pozn. red.), které mají záchranáři u sebe. Zdravotnický tým tak okamžitě začal v místnosti větrat a vyvádět pacienty, včetně jejich syna, který spal v jiné místnosti, z domu ven,“ uvedla mluvčí ZZS Zlínského Kraje Gabriela Netopilová Sluštíková.

Kroměřížské gymnázium evakuovali, unikla chemická látka. Hasiči zjišťují, jaká

Operační středisko zároveň požádalo o součinnost dispečink Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje „A vzhledem k většímu počtu postižených osob naše dispečerka vyslala na místo také další zdravotnickou posádku,“ dodala mluvčí zdravotníků s tím, že všichni pacienti měli zvýšenou hodnotu CO.

„Po jejich nezbytném zajištění v rámci přednemocniční neodkladné péče zdravotnické týmy odvezly ženu k dalšímu vyšetření a ošetření na interní příjem Kroměřížské nemocnice, syna předaly zdravotníkům tamního dětského oddělení a muže transportovaly na urgentní příjem Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně,“ sdělila mluvčí.

Pozor na karmy a špatně spalující kotle a kamna

Podle záchranářů je situace každý rok obdobná, když s příchodem topné sezóny postupně přibývá výjezdů k pacientům intoxikovaným oxidem uhelnatým. Ten v domácnostech obvykle vzniká špatným spalováním, nejčastěji u karmy v koupelně, plynového kotle nebo kamen. Nejrizikovější bývá právě zimní období, respektive topná sezóna.

Skryté nebezpečí: oxidu uhelnatý není cítit

„Zásadní nebezpečí oxidu uhelnatého spočívá v tom, že není vidět ani cítit. Snadno, velmi rychle a nepozorovaně tak dochází k jeho zvýšené koncentraci a následné otravě v domácnostech,“ připomněla Netopilová Sluštíková.

Příznaky otravy jsou přitom velmi nespecifické. „Projevit se může nevolností, zvracením, bolestí hlavy, závratí nebo celkovou slabostí. Výjimkou není ani porucha koordinace pohybů a v horších případech ztráta vědomí,“ dodala mluvčí.

Příznaky otravy oxidem uhelnatým.Zdroj: ZZS Královéhradeckého kraje

Co se první pomoci týče, zásadní je zavolat na tísňovou linku 155 a pokud to situace dovolí, co nejrychlejší evakuace postiženého ze zamořeného prostoru.