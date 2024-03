„Cílem projektu je vybudování nových prostor pro dětskou skupinu, která by byla provozována v rámci Mateřské školy Grohova. Chceme tak vyjít vstříc rodičům, kteří mají zájem umístit dítě do předškolního zařízení v Holešově, ale z kapacitních důvodů by jejich dítě nemuselo být přijato. Výhodou dětských skupin je i to, že mohou být přijaty děti mladší tří let,“ vysvětlil starosta Holešova Milan Fritz.

Dalším místem, které by mělo být sídlem dětské skupiny, je hájenka v parku zámecké zahrady. Vedení města chce tuto budovu opravit, zmodernizovat a přizpůsobit současným potřebám.

„Kromě primárního provozu dětské skupiny může být využita i jako centrum environmentálního vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Tomuto záměru nahrává hlavně atraktivní a přívětivé prostředí zámecké zahrady,“ uvedla mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová.

I na tento projekt už existuje vypracovaná studie.

„Po zpracování projektové dokumentace i na tento projekt požádáme o dotace na MPSV,“ dodala.

Dětské skupiny jsou jednou ze služeb péče o děti předškolního věku. Poskytují pravidelnou péči o děti už od šesti měsíců věku do zahájení povinné školní docházky.

„Dětské skupiny umožňují docházku v rozsahu nejméně 6 hodin během provozního dne. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických a sociálních návyků dítěte. Dle velikosti skupiny je pak určen i počet pečujících osob, které mají pedagogické, zdravotnické či sociální vzdělání nebo profesní kvalifikaci chůvy,“ vysvětlila mluvčí.

V případě, že je v dětské skupině sedm a více dětí najednou, pečující osoby jsou minimálně dvě, o děti ve skupině větší než 12 dětí pečují vždy tři pečující osoby. „Tím je zajištěn individuální přístup k dětem a k potřebám každého z nich,“ uzavřela Hana Helsnerová.