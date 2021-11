Na CVVZ se potkávají pedagogové, vedoucí a instruktoři z malých i velkých organizací, dobrovolníci i profesionálové z nejrůznějších oborů. O akci je každoročně velký zájem, neboť je velmi specifická a nabízí neomezenou možnost získávání zážitků a zkušeností. Právě předávání vzájemných zkušeností je hlavním cílem třídenního setkání v Holešově. „Všichni účastníci jsou srdcaři. Lidé, kteří svou práci dělají s láskou a snaží se děti rozvíjet. Vzájemně si tady předávají své zkušenosti a navzájem se obohacují,” uvedla hlavní organizátorka akce Jarmila Vaclachová.

Kromě toho, že se jednotliví účastníci učí od sebe navzájem, přijalo pozvání také několik zajímavých hostů.

„Je tady i řada dalších lektorů jako třeba Marek Herman, písničkář Slávek Janoušek, Bob Kartous nebo Kazma. Toho jsme pozvali, protože je z našeho kraje. Chceme Zlínský kraj představit v co nejlepším světle,” vysvětlila Vaclachová.

Přes 400 účastníků

CVVZ se zúčastnily přes čtyři stovky lidí napříč různými organizacemi.

„Bylo asi 440 přihlášených, ale je nás tady zhruba 420. Přesný počet nevíme, protože se to stále mění. Hodně lidí nám navíc šlo do karantény, a to jak z řad návštěvníků, tak i organizátorů,” poznamenala organizátorka.

Kvůli covidu byla akce v ohrožení.

„Nikdo nevěděl, co vláda vymyslí, takže jsme do poslední chvíle byli v hrozných nervech. Spousta věcí se navíc musela připravit hodně dopředu, takže to bylo náročné. Kvůli karanténám je pak náš organizační tým asi na třetině. Jsme proto v takovém stavu, kdy je každý z nás na třech místech,” dodala Vaclachová.

Poprvé ve Zlínském kraji

Organizace podobné akce trvá dva roky.

„Nápad, že budeme kandidovat na pořádání CVVZ se zrodil před čtyřmi lety. O dva roky později jsme pak úspěšně kandidovali v Náchodě. Celou organizaci ztížil nejen covid, ale i to, že jsme nedostali dotaci z Ministerstva školství, která běžně bývala poměrně vysoká. Museli jsme také přijmout řadu různých protiepidemických opatření. Takže se kupříkladu i očkovaní účastníci nechali otestovat v den nástupu nebo se uvnitř nosí roušky. Všichni nám ale dávají najevo, že jsou rádi, že se akce mohla uskutečnit a opatření přijali,” doplnila organizátorka.

Celostátní vzájemná výměna zkušeností má zhruba třicetiletou tradici. Probíhá každoročně v různých krajích a městech České republiky. Ve Zlínském kraji se letos konala vůbec poprvé za celou dobu své existence. Příští rok se uskuteční ve Skutči poblíž Chrudimi. V roce 2023 budou CVVZ hostit Pohořelice.