Nový chodník vznikne letos v Dobroticích, místní části Holešova. Chodník je podle radnice navržen od zastávky po cyklostezku za oborou v délce 155 metrů. Práce odstartují v těchto dnech.

Hlavní silnice v Dobroticích u Holešova. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dominik Pohludka

„Součástí projektu je také vybudování betonového propustku přes potok Žopka, odvodnění části komunikace a nový přístřešek pro cestující na autobusové zastávce,“ uvedla mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová.

Stavbu zrealizuje společnost PSM plus za 2,1 milionu korun. Práce budou podle radnice zahájeny v nejbližších dnech, dokončení je naplánováno do konce letošního roku.

„Jedná se o několik let slibovanou akci, díky které se z Dobrotic, a zejména z nově budované lokality ‚kratochvílovo zahradnictví‘, dostanou občané bezpečným způsobem do obory a do Holešova. Jsme rádi, že se podařilo v uplynulém roce vyřešit všechny problémy a můžeme ji konečně zahájit,“ sdělil místostarosta Holešova Pavel Karhan

Současně se stavebními pracemi proběhne rekonstrukce veřejného osvětlení za 650 tisíc korun.