Autory lavičky jsou studenti SŠNO v Bystřici pod Hostýnem. Jak totiž upozorňuje starosta Holešova Rudolf Seifert, nejedná se o oficiální Lavičku Václava Havla. „U oficiální verze jsou totiž velmi složité podmínky. A to jednak na použití určitého designu, ale také co se týče finančních nároků na zakoupení toho samotného know-how. Proto jsme se vydali touto cestou,” uvedl Seifert.

Náklady na oficiální lavičku jsou totiž zhruba 280 tisíc, kdežto holešovská verze by podle starosty měla stát okolo čtyřiceti tisíc.

„Prozatím však nemáme náklady přesně spočítané,” poznamenal Seifert.

Ke slavnostnímu odhalení by mělo dojít při příležitosti 10. výročí úmrtí Václava Havla.

„Instalována bude už v průběhu příštího týdne. Ve čtvrtek 16. prosince ji slavnostně odhalíme společně s autory lavičky. O dva dny později, v den výročí úmrtí pana prezidenta, tam pak proběhne takové menší setkání, které organizuje spolek Milion chvilek, Rottal klub a město Holešov,” řekl starosta.

Setkání však bude bez jakéhokoli doprovodného programu.

„Bohužel teď kulturní program nemůžeme dělat, takže maximálně tam bude nějaká reprodukovaná hudba. Původně ale mělo proběhnout vystoupení divadelního studia Viktorka, to však bylo zrušeno. Bude to tedy spíš komorní akce, abychom si připomněli to desáté výročí,” poznamenal starosta.

Samotná myšlenka na vybudování této lavičky v Holešově vznikla už dříve.

„Já to chtěl udělat už někdy před dvěma lety, a to k třicátému výročí 17. listopadu. Tehdy ale nebyla moc vůle něco takového dělat, tak jsme to udělali až letos, a to přes Rottal klub a občanská sdružení. S tím, že město dalo souhlas s umístěním tohoto díla na veřejném prostranství,” doplnil Seifert.

Oficiální Lavičky Václava Havla jsou ve Zlínském kraji zatím dvě. Jako první byla v roce 2016 postavena na Velkém náměstí v Kroměříži. Před dvěma lety pak přibyla druhá na náměstí T.G. Masaryka ve Zlíně.