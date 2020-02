Kdo měl možnost, vzal si s sebou žlutomodrý dres. Za chvíli totiž na ledě začíná show, při níž se představí dva hokejisté extraligového týmu PSG Berani Zlín.

Konečně je rozbruslení u konce a na led přichází očekávání borci: Martin Novotný a Jakub Ferenc.

„Sport máme v rodině. Navíc jsem byl hyperaktivní dítě a rodiče chtěli, abych někde svou energii vybil. Zkusili mě dát na hokej – a už jsem u něj zůstal,“ vzpomíná po dotazu moderátorky Martin Novotný na své sportovní začátky. „ Dodnes si pamatuji třeba to, jak mě trenér učil přešlapovat. Naše začátky máme s bratrem zaznamenané na videu,“ dodává k tématu Jakub Ferenc.

Hokejisté i učitelé

Začíná první hra s hokejisty, kteří se zhostí své tradiční role obránců. Děti proti nim po jednom vyjíždí s pukem a zkouší nejprve jednoho a potom druhého obránce obehrát a vstřelit gól do připravené brány. Mnohým se to skutečně povede, jiní jsou ale ještě příliš malí na to, aby zvládli puk dovézt tak daleko. Obránci jsou ale laskaví a nechávají děti zažít pocit vítězství, když kolem nich dokáží projet.

Oba mají ostatně s výchovou dětí bohaté zkušenosti. „Učíme tělocvik v Přerově na Základní škole Želatovského, která se zaměřuje na hokej. Snažím se vrátit společnosti to, co jsem sám dostal – vychodil jsem totiž stejnou základku,“ vysvětluje Jakub Ferenc.

Martin Novotný se mládeži věnuje už od osmnácti let. „Vidím v tom velký smysl, proto každé léto věnuji tréninku dětí. Moc mě těší, když vidím, jaké pokroky dělají,“ říká Novotný.

Po první hře je čas na vydechnutí – a na focení. Děti i rodiče obklopili hokejisty, každý chce fotku se známým hráčem.

Dobrá parta je základ

Program pokračuje hrou na Mrazíka. Obránci krouží mezi dětmi a koho se dotknou, ten musí zůstat stát na místě. Kluziště je plné zmatku a výskotu, jak se děti snaží hokejistům ujet. Po hře obránci odchází z ledu a připravují se na poslední část programu, kterou je autogramiáda. Při ní oba hráči prozrazují, co mají na hokeji nejraději: když se sejde dobrá parta v šatně. Rádi také poradí, na co by se měly děti zaměřit.

„Dětem bych doporučil, aby se věnovaly co nejvíce sportům naráz. My jsme sportovní dovednosti získávali pobíháním po venku, to se ale dnes už moc neděje. Základem samozřejmě je naučit se pořádně bruslit," radí Jakub Ferenc.

"A hokej je musí bavit, jen tak v něm mohou být dobří,“ dodává Martin Novotný.