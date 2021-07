Čeho si za těch 30 let nejvíce vážíte?

Za dobu třiceti let se udělal kus opravdové práce. Není to zásluha starosty, nýbrž celého zastupitelstva. Můžu říct, že po celou dobu jsme na zastupitelstvu jednali velmi korektně, bez vášní a zášti. Měli jsme třeba rozdílné názory, ale dokázali jsme se vždy dohodnout. Nepanovaly u nás rozbroje jako v některých jiných obcích a městech.

Na co jste nejvíc pyšný?

Jedna z velkých investičních akcí, která se nám podařila dokončit, byla kanalizace a čistírna odpadních vod. To byla tehdy akce za 45 milionů korun. Čerpali jsme na realizaci dotaci. Vlastní prostředky byly asi ve výši 10 milionů korun. Ale těch investičních akcí bylo mnoho. Po povodních se udělal nový průtah obcí – vozovka. Vydláždění chodníků. Oprava školy.

Využíváte dotace běžně?

Využili jsme myslím dost dotací. Bez nich to na malých obcích ani nejde. Je to sice strašně moc administrativní práce navíc, ale nedá se bez nich obejít. Paní hospodářce naskakuje husí kůže jen když slyší slovo dotace. Používáme i agentury na pomoc se zpracováním žádosti o dotaci, protože jinak by to bylo nemyslitelné.

Jaké období bylo za těch 30 let nejhorší?

Velmi složité bylo období po povodních, když se řešily materiální pomoci, charita, červený kříž, statik, přítomnost armády. U obecního úřadu stála fronta lidí, kteří chtěli potvrzení do práce, že byli postiženi povodněmi. Bylo to tehdy vysilující. Úkoly se valily ze všech stran. Ukázala se také pravá tvář některých lidí. Závist. Takové to proč druhý dostal a já ne.

Vidíte, například v současném zastupitelstvu, nějakého svého nástupce?

Nějaké tipy člověk má, ale na malých obcích je to opravdu tvrdá práce. Večer co večer usínáte se starostmi, budíte se starostmi. Každopádně, každý člen zastupitelstva je potencionálním starostou. Je jen otázkou, koho si zastupitelstvo do svého čela vybere. Občas v tom rozhodování trochu pomáhají i preferenční hlasy kandidátů při komunálních volbách.

Jak byste definoval funkci starosty?

V první řadě je to tvrdá práce. Starosta by měl být empativní, měl by lidem naslouchat, vysvětlovat. Já lidem říkám, že obecní úřad je pro ně otevřen každý den. Pokud něco potřebují, ať přijdou, zeptají se. Za celou dobu jsem nikoho nevypoklonkoval. Starosta by měl být komunikativní. Nehrát si na nejchytřejšího.