„Je to teď velice moderní a kroužek už se plní. Nabídneme tři, podle věku zájemců,“ říká ředitelka Šipky Lucie Žourková. Je to sport, který se v Kroměříži rozvíjí už několik let, teď s ním jeho lektorka přechází do Šipky. „Koníky děti buď mají nebo si je mohou vyrobit přímo v kroužku. Dá se to zvládnout zhruba za dvě sta korun, takže finančně to nemusí být náročné,“ doplňuje Žourková.

Některé kroužky v nabídce už mají v Šipce plné, třeba gymnastiku. „A volají další maminky, že by měly zájem. Rychle se plní i střelecký kroužek nebo vybíjená,“ říká Žourková. Nabídka je letos hodně obměněná, nová je možnost zahrát si deskové hry, otevírají hernu pro batolata, zoologický nebo třeba divadelní kroužek. „A nabídneme i možnost přípravy na výtvarné talentové zkoušky,“ doplnila ředitelka.

Podívejte se na prostějovské závody v hobby horsingu:

Závody v Hobby Horsingu v prostějovské hale Sportcentra DDM. 21.5. 2022 | Video: DENÍK/Zdeněk Vysloužil

Ceny kroužků většinou zůstaly na loňské úrovni, nejčastěji se pohybují v rozmezí od 500 do 800 korun za pololetí. Nejdražší bývá tradičně keramika, kde ceny zvyšuje nákup materiálu.

V Holešově letos posilují kroužek železničních modelářů, nově nabídnou karate nebo lukostřelbu. „O pohybové a taneční kroužky je tradičně zájem velký, ale i technické zaměření je oblíbené, to bylo znát taky na táborech,“ říká ředitelka holešovského Střediska volného času TyMy Jarmila Vaclachová.

Ukázkové hodiny v kroužcích pomáhají s výběrem

Kroužky organizují ročně pro 1100 dětí a i když se naprostá většina z nich vrací, dělají vždy během září ukázkové hodiny. „Náborujeme celý měsíc. Někdo potřebuje na rozhodnutí delší čas, může se přijít podívat, vyzkoušet si co se v kroužku dělá a pak se rozhodnout,“ popsala Vaclachová.

Hobby horse zatím v nabídce nemají, ale zvažují to. „Je to velké téma. A jestliže něco děti přivede k pohybu, je to jen dobře,“ míní Vaclachová. „Je to spojené i s ručními pracemi, protože ty koníky různě zdobí a vyrábí pro ně doplňky,“ vysvětluje.

Děti chtějí vyrábět, skládat a hýbat se

Ani v nabídce hulínského a bystřického střediska volného času momentálně hobby horse nemají. „U nás je tradičně největší zájem o umělecké obory. Ve městě velmi dobře fungují sportovní kluby,“ popisuje ředitelka SVČ Hulín Jitka Zachariášová. Středisko proto organizuje pohybovou přípravku pro nejmenší děti, aby měly všestranný základ.

Rychle se plní folklorní kroužek Hulíňáček a všechno, kde jde o techniku a kutilství. Děti baví stavebnice jako Lego nebo Seva, ale i klasický ponk s pilkou a vrtačkou. Ceny letos v Hulíně mírně zvedali, kroužky vyjdou zhruba od 350 do 1000 korun za pololetí.

Hobby horse Na specializované facebookové skupině se hotoví hobíci dají pořídit za ceny kolem dvou tisíc. Taky se tady dají koupit doplňky jako kožené uzdy, háčkované čabraky nebo z látky ušité kostky cukru, kousky jablka a mrkve. Nabízí se i spousta návodů nebo hotové sady na vlastní výrobu. Disciplíny vychází z jezdectví a detailně je popisuje Česká hobbyhorsingová federace. Ta taky zaštiťuje seriál postupových závodů, který vyústí v prosinci do republikového šampionátu.



