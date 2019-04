Zastupitelé na pondělním zasedání měli svými hlasy buď výstavbu nové nemocnice podpořit, nebo její realizaci smést ze stolu.

Avšak po osmihodinovém jednání, kdy již bylo patrné, že hejtman Jiří Čunek nemá mezi zastupiteli dostatečnou podporu, nečekaně odsouhlasili hejtmanův návrh na odklad hlavního bodu jednání a odsunuli ho na červen.

„Nejednalo se o koaliční dohodu. Šlo o konzultační schůzku před hlasováním, kde nás pan hejtman požádal o odklad hlasování. Jinak by zastupitelstvo Investiční záměr zamítlo,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Sukop, co stálo za náhlou změnou strategie.

„Věřím, že v červnu bude pro novou nemocnici hlasovat více než jen nezbytná většina 23 zastupitelů,“ komentoval výsledek Čunek.

Do té doby by měl hejtman splnit, co zastupitelům slíbil.

„Pokud ne, může se opakovat situace, že červnové zastupitelstvo záměr neschválí,“ dodal jeho náměstek. Otázkou však je, zda se podaří všechny kompilace, které zabránily zastupitelům zvednou pro investici obrovských rozměrů ruku, do určeného termínu vyřešit.

Dopracování podkladů

Dopracování podkladů k rekonstrukci stávajícího areálu nemocnice byl jedním z hlavních požadavků zastupitelů a hejtman je přislíbil připravit.

Již v počátku diskusí o vzniku nové nemocnice tuto možnost hejtman smetl ze stolu jako variantu nevhodnou, drahou a časově náročnou.

Pro některé zastupitele ale stále zůstává alternativou k výstavbě nové nemocnice na zelené louce mezi malenovickým sídlištěm a nákupní zónou Centro.

Podle některých zastupitelů ale byla diskutována nedostatečně.

„Všichni chceme novou nemocnici, jde jen o to, zda to bude rekonstruovaná stávající nemocnice, nebo nová v Malenovicích,“ komentoval zastupitel za ANO Michal Filip.

Podle Pavla Růžičky (ČSSD) mohla už být vybudována nová interna a plánovány další rekonstrukce.

„Peníze na ni byly a jsou,“ vysvětlil s tím, že zatím pouze tři roky přešlapují na místě.

Na posudek málo času

Na komplexní a kvalitní požadovaný oponentský posudek je podle některých politiků málo času.

„Půjde tak jen o jeho částečnou podobu,“ myslí si Tomáš Pajonk (Svobodní a Soukromníci). Musí v něm být podle něj minimálně obhájeno, že varianta moderní nemocnice ve starém areálu, který má lepší polohu, není možná.

Cena tohoto posudku zatím není známa. „Není totiž známo ani jeho zadání,“ vysvětlil Jiří Sukop s tím, že kraj má dost peněz na zpracování projektové dokumentace. Náklady na zpracování oponentního posudku jsou v porovnání s nimi nicotné.

Nedostatky v ekonomice

Jednoznačně nejskloňovanějším argumentem zastupitelů byla finanční náročnost nové nemocnice a souběh s navýšením rozpočtu dopravy o 500 milionů za rok.

„Projekt je to krásný, ale má nedostatky v ekonomice,“ uvedl Ivo Valenta (Svobodní a Soukromníci). Primátor města se ptal, jestli když se navýší předkládaný rozpočet nemocnice, dokáže kraj investici zvládnout. „Bylo by smutné, kdyby kraj nemocnici nedokázal ufinancovat a zbyl by nám z toho pomník,“ podotkl senátor Tomáš Goláń.

Jiří Sukop již poněkolikáté zopakoval, že je zcela nezodpovědné schválit během tří měsíců dvě tak finančně významné akce, jako je nemocnice a navýšení dopravy. Je otázkou, zda bude tento problém možné vyřešit za dva měsíce, když zastupitelé navýšení rozpočtu o 6 miliard na 10 let již odsouhlasili.

„Tyto peníze budou kraji velmi chybět,“ domnívá se Pavel Růžička. „Určitě je nějaká možnost smlouvy měnit,“ uvedl Tomáš Pajonk. Překopat jízdní řády v roce 2019 a pak v roce 2021 by bylo vůči obyvatelům dost bezohledné,“ uzavřel.