Zlínský kraj – Zdobení těla tetováním je individuální záležitostí. K mání je nespočet motivů a rozmanitost, kam jej umístit. V jednom se však tatéři shodují, vždy se snaží alespoň o minimální originalitu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Adolf Horsinka

Lidé si podle tatérů nechávají zdobit nejrůznější tělesné partie. Politiku a extrémní symboly ale na kůži téměř nikdo mít nechce

„Chci, aby měl zákazník opravdu originální a neotřelý kousek. Když si vybere například nějaké módní tetování, snažím se jej směřovat k jedinečnosti,“ řekl Jiří Kovalčík ze Vsetína, který působí v saloně Kovis tattoo.

Každá kresba je naprostý originál, i když jen v detailech

Často se stává, že přijde člověk s předlohou tetování, kterou již tatér dělal. „Pak mu řeknu, že už jsem tento motiv tetoval a budu se ho snažit pozměnit alespoň v detailech. Hlavní slovo zde má však klient. Pokud bude chtít totožné, vyhovím mu, i když preferuju originální tvorbu,“ sdělil Jan Beroun, který své řemeslo provozuje v Holešově.

Jak uvedl Jiří Kovalčík, kromě tradičních motivů v podobě ornamentů a delfínků vytváří také výstřední i originální kousky. „Nedávno jsem tetoval jedné holčině například SPZku na bedra. Dále třeba plyšáky propíchané špendlíky nebo s vysypanou vycpávkou,“ přiblížil. Co však tetovací salony většinou tetovat odmítají, jsou náměty s politickým zaměřením. „Rozhodně odmítám tetovat jakoukoliv politiku, ať je levá nebo pravá,“ řekl Jiří Kovalčík.

Tetování s náboženským námětem ovšem nedávno tetoval salon Viper ve Zlíně. „Jedna paní chtěla natetovat ukřižovaného Ježíše na kříži. Samozřejmě že jsme to s ní hodně probírali, ale trvala si na svém,“ řekla majitelka salonu Viper ve Zlíně i v Uherském Hradišti Renata Černochová.

Co se týče míst, kam se tetování nejčastěji umisťuje, nepanuje žádný všeobecný trend. „Někdy člověk žasne nad tím, co si lidi vymyslí. Ale nejde to specifikovat, například fajnšmejkři rádi zkoušejí. Teď tady mám tetování do oblasti žeber, protože zákazník chce vyzkoušet, jak to v těchto místech bolí,“ přiblížil Jan Beroun.

INFOGRAFIKA: #nahled|https://g.denik.cz/55/d7/2005_zl_infografikacmyk_denik_flash_big.jpg|https://g.denik.cz/55/d7/2005_zl_infografikacmyk.jpg|Infografika#

Inspirací je i slavná zpěvačka Victoria Beckham

V momentální době jsou trendovými motivy například hvězdy. Stálicí zůstávají znamení zvěrokruhu nebo čínské ornamenty. „Inspirací bývají i celebrity. Příkladem jsou hvězdičky různých velikostí nebo jména dětí, která si po vzoru Spice Girl, Victorie Beckham, nechává tetovat čím dál více rodičů,“ sdělila Renata Černochová. Toto potvrzuje také Jiří Kovalčík.

„Oblíbeným námětem jsou v poslední době iniciály dětí na předloktí nebo na zápěstí. Dále teď letí druhy tetování, které ladí s anatomií těla. „Například křivky podtrhující svalové partie. Například různé dekorace směřující od páteře k šíji nebo kopírující achilovku,“ vysvětlil. Zda je tetování módní záležitostí nebo určitým sebevyjádřením, je sporná otázka.

„Já jsem toho názoru, že jsou tady lidé, kteří nad tím přemýšlí a tetování pro ně má hlubší význam. Pak je tady ale masa. Například v létě přijde několik lidí, že chce tetování. A to především proto, že lidé chodí více odhalení a oni to na druhých vidí. A můžete jim vysvětlovat, jak chcete, že teď není pro tetování ideální období,“ poznamenal tatér Jan Beroun.

Kůže se stárnutím mění a s ní i malby, lidem to nevadí

Ti, co tetování zvažují, by si však podle tetovacích salonů měli dávat pozor na takzvané permanentní tetování, které nabízí řada kosmetických salonů.

Když si například žena nechá v mladém věku vytetovat trvale na ňadro růžičku, musí počítat s tím, že v pozdním věku z ní může být plazivá rostlinka. Ani to však zákazníky mnohdy neodradí.

„Kosmetičky udávají, že tetování do tří až pěti let zmizí. To je však z fyziologického hlediska nemožné, tetování nikdy úplně nezmizí a zůstanou akorát rozpité nebo rozpadlé obrázky,“ vysvětlil Jan Beroun. Zkušenost s opravováním těchto tetování má také Jiří Kovalčík.

„Permanentní tetování spravuji velmi často,“ dodal. Na opravu nebo na předělání tetování chodí také každý dvacátý zákazník do salonu Viper ve Zlíně. Obnovení tetování znovu zvýrazní barvy a jas ornamentu.

Klára Elšíková