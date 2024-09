„Historických ulic nemáme mnoho, přesto je využíváme jako parkoviště. To chceme změnit,“ potvrdil místostarosta Kroměříže Jan Hebnar.

Parkovací karty, se kterými dosud mohli lidé parkovat kdekoliv v centru, pokud našli místo, už na Velkém náměstí uplatní jen ti, kteří tady bydlí nebo vlastní nemovitost. Nebudou navíc přenosné, jako dosud, ale evidované na konkrétní vozidlo.

Nevole obyvatel historického centra je podle místostarosty pochopitelná. „Nebudeme se tvářit, že jím tímto jdeme vstříc, ale dostat auta z centra je trend, který jdou i další města,“ reagoval Hebnar. „Bydlet v centru má mnoho výhod, ale i nevýhod. A parkování je jedna z nich,“ dodal.

Podívejte se na archivní video parkovacího domu v Kroměříži:

Parkovací dům v Kroměříži, červen 2023. | Video: Dominik Pohludka

Parkování u domu mohou lidé z náměstí pořídit za dva tisíce ročně. Tedy v případě jednoho auta, druhé vyjde na šest tisíc a každé další na dvanáct tisíc korun ročně.

Velké náměstí bude od října vedené jako zóna 1, zbytek památkové rezervace jako zóna 2. V ní vyjde roční parkování jednoho auta na patnáct set korun, druhého auta na čtyři tisíce a dalšího na osm tisíc.

Pro nebo proti turistickému ruchu?

„Místo toho, aby se zdražilo krátkodobé parkování na Velkém náměstí, například pro turisty, aby šli do parkovacího domu, tak cenu necháme stejnou a vyženeme lidi, kteří tady bydlí,“ komentoval na sociální síti Radim Přádka.

Kritika se na město snáší také za další změnu, placené parkování o víkendu od 7 do 18 hodin. Dosud končilo placené stání v sobotu ve 13 hodin a neděle byla zdarma. „Kroměříž je město žijící cestovním ruchem a parkovací doba s ohledem na tuto skutečnost nebyla nastavena správně,“ mínil další z místostarostů Karel Holík.

Lidé to chápou jako gesto k omezení turistického ruchu. Město přesně naopak. „Změna je motivovaná právě cestovním ruchem, návštěvníci neměli na Velkém náměstí kde zaparkovat, protože bylo neustále plné,“ podotkl Hebnar.

Čtyři parkovací zóny stačí

V Kroměříži budou nově jen čtyři parkovací zóny. Zónou 1 je Velké náměstí, zónou 2 ulice Blahoslavova, Jánská a Křižná, Masarykovo náměstí, ulice Moravcova, Nábělkova a Pilařova, Riegrovo náměstí a ulice Vejvanovského a nově také Malý Val. Tato ulice byla dosud samostatnou zónou.

Zóna 3 zahrnuje parkoviště u nemocnice v ulici Albertova, na náměstí Míru před poliklinikou, u Květné zahrady v ulici Gen. Svobody a na Hanáckém náměstí. Lidé, kteří tady bydlí, si mohou koupit roční parkovací kartu za tisíc korun, pro druhý vůz za tři tisíce a pro třetí a další za šest tisíc korun.

Zónu 4 tvoří parkoviště pro autobusy v Chropyňské ulici a na Hanáckém náměstí. Hodinová sazba za parkování se nemění.

Končí výhoda pro elektromobily

Za parkování v Kroměříži budou od 1. října nově platit i řidiči elektromobilů.

„Parkovací karty budou pouze elektronické, s vyznačením registrační značky vozidla s dobou platnosti počínající ode dne nákupu,“ doplnil informace ředitel společnosti Kroměřížské technické služby Marian Vítek. A dodal, že ceny parkovacích karet se ve městě neměnily zhruba patnáct let. „S ohledem na to se nejedná o nijak drastické zdražení, kterým by se Kroměříž lišila od cen za parkování v jiných městech zaměřených na cestovní ruch.“

Nový provozní řád placených parkovišť radnice zveřejní na webu www.kmts.cz.

