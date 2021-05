Alžběto, jak se vám líbí v Kroměříži? Měli jste možnost se tu porozhlédnout?

Přiznám se, že jsem v Kroměříži poprvé. Je krásná. Užívám si tu natáčení. Zítra jedu domů a vůbec se mi nechce. Jsem ráda, že produkce vybrala tuto lokaci. Výborně to zapadá do historické doby, kterou točíme.

Takže s výběrem lokace jste spokojená?

Rozhodně. Myslím si, že Kroměříž historií vyzařuje. Navíc se zde točily předchozí díly. Takže ona návaznost je asi logická.

Prozraďte, koho v sérii ztvárníte?

Hraju roli Marianny. To je nejstarší dcera Marie Terezie (nejstarší dcera, která se dožila dospělosti, pozn. redakce). Protrpěla si několik nemocí – tuberkulózu, neštovice. Má trvalé následky v podobě jizev na obličeji, má hrb. Zaměřuje se spíše na vědu. Povrchní věci jsou jí cizí. Nikdy se neprovdá.

Připravovala jste se na roli?

Průprava samozřejmě byla, ale přiznám se, že jsem roli dostala poměrně narychlo. Snažila jsem se o postavě Marianny něco najít, načíst si. Najít si v ní něco svého, abych se ztotožnila s tím, proč se Marianna tak chovala.

S kým z kolegů se vám nejlépe spolupracuje?

Se všemi. Panuje zde výborná atmosféra. Je to moje první natáčení, takže nemám možnost žádného srovnání, ale kdyby to tak probíhalo vždy, byla bych spokojená.

Sedí vám historická role nebo raději hrajete něco soudobého?

Je důležité si zkusit všechno. Historie mě láká, je mi blízká. Vždy jsem si toužila zahrát nějakou dobovku. Člověk se o historii něco nového dozví. Trochu více se mu přiblíží dané historické období. Stejně tak jsem ale otevřená rolím ze současnosti.

A rýsuje se další natáčení?

Něco v plánu je. Po pandemii se to začíná rozjíždět. Například na podzim bych měla natáčet historický film o bratrech Mašínových.

Už jste pandemii zmínila. Jak jste ji vůbec zvládla?

Zvládla jsem ji bez větších problémů, ale bylo to složité. Nastoupila jsem totiž na vysokou školu. Výuku máme online a ta je, protože studuju divadlo, dost omezená.

Mám ale prostor na jiné projekty jako je natáčení. Za normálních okolností, kdybych chodila na divadelní fakultu, tak toho času tolik není.

Alespoň jste díky natáčení zůstala v kontaktu s hraním. To je lepší než online výuka, ne?

Ano, to je pravda. Hraní na kameru je navíc něco jiného. Tohle je nejlepší zkušenost, jakou můžu mít.

Sabina Rojková

Měla jste možnost si prohlédnout Kroměříž?

Dnes jsem měla chvíli volno. Využila jsem toho a zašla jsem se podívat do Květné zahrady. Ta se mi líbila moc. Jinak pouze místa, kde točíme. Ale Kroměříž je jinak nádherné město.

Květná zahrada, natáčení Marie Terezie. Pohybujeme se v období baroka. Dokážete si představit, že v té době žijete?

Představit si to dokážu. Ale žít bych v té době nechtěla.

Jakou postavu ve filmu ztvárníte?

Hraju nejoblíbenejší dceru Marie Terezie Mimi (Marie Kristina, pozn. redakce), která si může vybrat i toho, koho si vezme za muže. Ta postava je podle mého důležitá v tom, že Isabela Parmská si díky ní uvědomí, že ji přitahují ženy. Mimi a Isabela spolu mají milostný poměr. Pro Mimi je to ovšem jen zábava, protože miluje muže. Později jde v životě dál a vdá se, zatímco Isabela prožije nešťastnou lásku s mužem.

Byl problém s tím vcítit se do role ženy, kterou přitahuje stejné pohlaví?

Bylo to pro mě náročné, protože to tak v životě nemám. Těžko se někde ty city hledají. Je potřeba na to mít dobrého hereckého partnera. Původně měla hrát Isabelu jiná herečka. S tou jsem měla i několik zkoušek za sebou. Ale došlo ke změně a se současnou herečkou Isabely, Jankou, jsme se uviděli prvně až na place. V tomto směru to pro nás obě bylo náročné, ale doufám, že to na obraze vyjde hezky.

Vyhovuje vám koprodukční natáčení?

Koprodukce je náročná, protože každý mluvíme svým jazykem. Je náročné se naučit německé texty našich kolegů, abychom mohli správně reagovat mimikou, gesty. Ale je to dobrá zkušenost.

Víte kdo vás bude v němčině dabovat?

Nevím. Nezajímala jsem se.

Jak jste prožila loňský rok, který byl ve stínu koronavirové pandemie?

Nazkoušeli jsme inscenaci v Divadle na Vinohradech. Teď už jen čekáme na diváky. Také jsem natočila pár projektů. Takže jsem se nenudila. Covid jsem prodělala, ale naštěstí to nebylo vážné.