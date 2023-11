Helena Čermáková uspěla v konkurenci 53 nejkrásnějších dívek světa. Aby mohla Česko reprezentovat, musela být nominována národní soutěží.

„V mém případě se jednalo o národní soutěž krásy Miss České republiky, kterou jsem v roce 2021 vyhrála. Posledním krokem k účasti bylo schválení ze strany světové soutěže The Miss Globe,“ vysvětlila čerstvá Miss Globe Elegance.

Žádný detail se nesmí podcenit

Přípravy na světovou soutěž jsou náročné a žádná z oblastní se nesmí podcenit.

Miss ČR 2021 Helena Čermáková: Byl moment, kdy jsem se chtěla otočit a jet domů

„Musíme mít například důkladně promyšlený národní kostým, natočit videomedailonek a nafotit prezentační fotky. Současně oslovujeme české návrháře s pomocí výběru elegantního oblečení, plavek, finálových šatů či šperků. Velmi důležitá je také postava dívky, catwalk, jazyková vybavenost či celkový dojem z vystupování,“ popsala Helena Čermáková.

Dvacetiletá historie soutěže

The Miss Globe má kořeny sahající až do roku 2003. Byla založena s vizí oslavovat ženskou krásu a eleganci. Kromě toho klade důraz na charitativní práci a vytváření pozitivního vlivu ve společnosti. Soutěžící musí být schopné reprezentovat svou zemi na mezinárodní úrovni a to je velký závazek.

„I když jsem měla z nominace nepopsatelnou radost, nechala jsem si pár dnů na rozmyšlenou. Chtěla jsem si být jistá, že se dokážu připravit na 100 %. Nejtěžší na celé světové soutěži proto pro mě byly přípravy a jazyková bariéra. Nikdy dříve jsem na žádné světové soutěži nebyla a chtěla jsem naši zemi reprezentovat, jak nejlépe dovedu. Nebyl proto den, kdy bych nepřemýšlela, jak se co nejlépe nachystat. Naštěstí mám kolem sebe skvělý tým lidí, který mě dokázal perfektně připravit,“ zmínila miss.

Otrokovice mají nejkrásnější dívku v zemi. Miss ČR 2021 vyhrála Helena Čermáková

Účast na jedné z nejuznávanějších soutěží krásy je vzpomínkou na celý život.