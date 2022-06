„Já jsem se nikdy s panem Redlem nepotkal a informace, že byl dlouhodobě v úzkém kontaktu s panem Gazdíkem, bývalým členem zastupitelstva a v minulém volebním období také radním Zlínského kraje, je velmi znepokojivá,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) s tím, že takovéto praktiky jsou podle něj naprosto nepřijatelné.

„Petr Gazdík se opakovaně trefoval do mě a krajské koalice a fabuloval o korupčním potenciálu námi chystaných investičních akcí. Od člověka, který rezignoval kvůli svým pochybným stykům na pozici ministra školství, a vzdal se křesla místopředsedy STAN, je to vrchol drzosti. Kauza spojená s jeho jménem je neslučitelná s dalším fungováním ve veřejných funkcích,“ zdůraznil hejtman.

Bývalí elitní detektivové: 20 let říkáme, co je podnikatel ze Zlína Redl zač

Demise není přiznání viny

Podle Petra Gazdíka (STAN) není jeho demise přiznáním jakékoliv viny.

„Nic zlého jsem neudělal, nikomu nepřihrával kšefty či něco podobného. I radní pana hejtmana se museli potkávat s panem Redlem kvůli budově 1.1 v areálu Svitu - to on dobře ví. Na rozdíl od jeho pochybné zakázky, například bourání prádelny, která musela byt pro svůj korupční potenciál zrušena, nejedu v žádné korupci,“ hájil se Gazdík. „Pan hejtman si nevidí do úst a možná by se mohl začít morálně pohoršovat na domácí půdě hnutí ANO, které vede trestně stíhaný předseda, který přece „nikdy, nikdy neodstoupí,“ dodal.

Čunek: Každý se stýká se svým sponzorem

Podle bývalého hejtmana zlínského kraje a současného senátora Jiřího Čunka (KDU-ČSL) je celá kauza nepříjemnou záležitostí nejen pro hnutí STAN, ale obecně pro politiku, neboť vrhá nedůvěru na všechny, kdo politiku dělají.

„Nevím, co udělal pan Gazdík, ale jsem přesvědčen, že za dobu naší spolupráce na kraji se žádné nekalé věci neděly a ani mu vlastně nejsou přičítány. Jeho největší provinění je zatím to, že se znal s panem Redlem,“ řekl Deníku Čunek.

„Já jsem se pana Gazdíka ve chvíli naši spolupráce ptal na to, jestli za sebou nevleče nějaký problém v tom smyslu, že je sponzoroval pan Redl ze Zlína. Řekl mi, že jim dal peníze starý pan Redl a že se s Redlovými zná, ale že žádné nekalé kšefty s nimi nikdy neměl,“ pokračoval bývalý hejtman s tím, že do politiky zlínského kraje se tyto vazby nijak nepřenesly.

„Zajímají mne fakta – jestli pan Gazdík něco udělal. Nikde se neobjevilo, že by Redlovi nějak nadržoval. A že by se nestýkal se sponzory? Každý se musí stýkat se svým sponzorem. Když si STAN vzal od pana Redla staršího peníze, tak není možné, aby s ním, případně s členy jeho rodiny nekomunikovali,“ vysvětlil Čunek.

Mám malý STAN a prsty tak dlouhé

Štábl? Gazdík jej sám oslovil

V kauze se objevilo také jméno Milana Štábla, který na ministerstvo školství (MŠMT) přivedl jako poradce pro IT Luďka Šteffla, čerstvě obviněného v kauze Redl.

Současného náměstka pro řízení sekce IT a veřejných zakázek na MŠMT Milana Štábla jmenoval bývalý hejtman Jiří Čunek ředitelem Krajského úřadu Zlínského kraje v srpnu 2018.

„O Milanu Štáblovi jsem v souvislosti s Redlem nic neslyšel,“ uvedl Čunek.

Gazdík pro Deník N vyloučil, že by mu náměstka Štábla doporučil Michal Redl. Se Štáblem podle svých slov pracoval čtyři roky na krajském úřadě ve Zlíně, a proto mu sám řekl, ať se do výběrového řízení na místo náměstka přihlásí.

Kauza Hlubuček rozšíří slovník z odposlechů. Komu říkali Slepičák či Carevna

Primátor: Nic zlého jsme si neudělali

Kauza spojená s hnutím STAN rezonuje i na zlínské radnici.

„Situaci, která je v současné chvíli kolem hnutí STAN vnímáme. S našimi zlínskými kolegy ze STAN jsme se o tom bavili a jsme dohodnuti, že nám k tomu dají své vyjádření do konce měsíce,“ řekl Deníku primátor Zlína Jiří Korec (ANO).

Dodal, že komunální politika je podle něj více mezilidských vztazích, než o jednotlivých politických značkách.

„My jsme si mezi sebou nic zlého neudělali, takže teď čekáme, jak se k tomu kolegové ze STAN postaví. Vnímáme, že je to problém hnutí STAN,“ uzavřel primátor Korec.