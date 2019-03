Například Bystřice pod Hostýnem bude letos hospodařit se schodkovým rozpočtem a každá koruna se počítá.

Stát ročně kasíruje na dani z hazardu miliardy korun, které pak dle určeného klíče přerozděluje.

V případě automatů jde většina vybraných daní obcím a menší část státu, v případě online her, sázkových her a jiných jde naopak většina státu a menší část obcím.

Města tak kasírují od státu za hazard milionové částky.

Například Holešov v loňském roce vyinkasoval od státu 12 milionů korun. Bystřice pod Hostýnem 5,5 milionu korun. Tolik peněz nevybere Bystřice od občanů ani na poplatcích za odpad.

V případě, že by zmíněná Bystřice zakázala provozování všech automatů, které v současnosti na svém území má, to jest 45 zařízení, přišla by o značnou část z tohoto příjmu.

Přirozený úbytek automatů

Místostarosta Holešova Pavel Karhan uvedl, že peníze jsou využity například na podporu spolků v rámci Akce milion.

„Letos město v rámci této akce vyplatí 5 milionů korun. A tak by se dalo pokračovat,“ řekl Karhan.

Starosta Rudolf Seifert se nechal slyšet, že většina peněz z hazardu je přesměrována na prevenci. A pokud v budoucnu peníze nepřitečou, budou se těžce shánět.

Každopádně již nyní není v Holešově automatů mnoho. A proto nejenom že netvoří tak velkou část příjmů z hazardu, ale také nejsou vážným rizikem pro občany.

„V restauracích je už nenajdete. Heren ubývá. Z města pomalu mizejí,“ odpověděl Deníku Seifert.

Kroměříž před vydáním vyhlášky vybírala z automatů 14 milionů. Starosta Jaroslav Němec se nechal slyšet, že radnice se s touto ztrátou vyrovnává statečně.

„Díky vyššímu příjmu z daní, který je trendem posledních let, se nám daří s tímto handicapem vyrovnávat, aniž by to město pocítilo,“ sdělil Němec.

Starosta zároveň dodal, že podle něj hazardní hry nic dobrého nepřináší, naopak jsou příčinou lidského neštěstí a vyšší kriminality.

Obecní vyhlášky nejsou nutné

Zatímco Kroměříž zavedla celoplošný zákaz, Bystřice je v tomto benevolentnější.

Emílie Pánková z tamního městského úřadu rozklíčovala nastavené podmínky.

„Vyhláška o regulaci hazardních her zakazuje provozování binga, technické hry, živé hry a turnaje malého rozsahu v centru města, v budovách všech druhů škol a mateřských školek a ve vzdálenosti 120 metrů od obvodové stěny kterékoliv z těchto budov,“ citovala vyhlášku Pánková.

V Holešově se o případné vyhlášce zatím jen mluví. Starosta Seifert si myslí, že vyhláška není nutná.

„Zákon daný státem je natolik přísný, že pomalu jakékoliv obecní vyhlášky pozbývají smysl. Samozřejmě řešit třeba zákaz v centru města či okolí škol je otázkou do diskuse, ale jak jsem uvedl, zdá se, že automaty nám pomalu mizí samy,“ uzavřel Seifert.