Hasičský ples v Soběsukách se opět velmi vydařil

Už po sedmé se v Soběsukách konal Hasičsko Josefský ples. Nejen na bohatou tombolu přilákal v sobotu do místního sálu více než sto lidí.

Kromě barmanské show a tanečního překvapení místního hasičského spolku, se také symbolicky oslavoval malý Josífka, který se v obci právě narodil.

„Pojali jsme to Josefovsky a uzavíráme tak symbolicky sezonu. V okolí je to jeden z mála plesů, který má už i tradici mezi hasičskými sbory z okolí. Jezdí nám sem kamarádi třeba z Hoštic. Takže jsme to pojali spíše jako hasičský bál. Snažíme se nalákat lidi především na pěknou tombolu s hodnotnými cenami a také dobrou zábavou,“ prozradil hlavní organizátor za sbor dobrovolných hasičů Jan Piska.

Už od prvních minut, kdy se otevřely dveře hasičského plesu, bylo nejen v sále, ale i na parketu plno. „Jsme s počtem lidí velmi spokojeni. Tradičně míváme na plese přibližně stovku lidí a i letos je plno. Takže jsme velmi spokojeni, ona ta kapacita sálu, aby bylo dost místa na taneční parket, už stejně větší není,“ dodal Piska.

I na sedmém ročníku byl pro místní připraven bohatý program. „Tak už tradičně patří mezi hlavní vrcholy našeho plesu bohatá tombola, kde letos byly i poprvé slosovatelné vstupenky o mobilní telefony. A také kapela Fantajm z Olomoce, která celý večer skvěle hraje. Na parketu je tak stále živo,“ řekla další Růžena Rýdelová, která se také podílí na organizaci plesu.

V průběhu večera byly připraveny pro lidi i dvě malá překvapení. „Nejdříve předvedl v sále své umění barman se svou ohnivou show. Jakmile pak hodina pokročila, vtipnou taneční scénku si připravili i místní dobrovolní hasiči, letos se to neslo v duchu a rytmu břišních tanců,“ podotkla Rýdelová.

Hasičský ples má v Soběsukách již velkou tradici a mezi místními patří mezi oblíbenou akci, kterých v průběhu roku místní spolek dobrovolných hasičů pořádá v obci několik.

„Chodím na ples pravidelně, když mi to práce dovolí. Většinou pomáhám i s organizací. Ale celkově si myslím, že je ples skutečně povedený, protože sem jezdí i lidí z okolí a vždycky je plný sál. Všichni se pak dobře baví až do rána,“ řekl Milan Petráň ze Soběsuk.

Vendula Pudelková