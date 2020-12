V pěně, na hřišti nebo s hadicemi. Mladé hasičky z Prostějovska nafotily kalendář, jehož prodejem by chtěly vydělat na opravu letité mašiny. Děvčata se věnují hasičskému sportu a závodí za SDH Klopotovice.

Mladé hasičky z Klopotovic a okolí nafotily kalendář. | Foto: Karel Švéda

"Jsou to mladá děvčata ve věku od třinácti až do osmnácti let a závodí spolu třetí sezónu. Jsou z několika sborů z Prostějovska - Klopotovice, Vrahovice, Služín, Štětovice a do Klopotovic začaly jezdit na společné tréninky družstva v roce 2018," představuje v krátkosti svůj tým trenérka a vedoucí Marcela Vystrčilová a doplňuje: "Hned v prvním roce tréninku jsme se umístili na krásném druhém místě v krajském kole v Lipníku. O rok později už v kategorii žen obsadily holky druhou příčku v okresním kole."