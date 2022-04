Organizátoři pro tento maraton zvolili filmy o mladém kouzelníkovi hned z několika důvodů.

„Je to jednoduché – teď to bylo dvacet let od prvního filmu, byl k tomu navíc dobrý dokument. Ta značka je stále živá a lidé ji mají rádi,“ říká vedoucí kina Radek Neuman s tím, že ani zvolené datum není náhodné.

„2. dubna je Mezinárodní den dětské knihy. S tím souvisí J.K. Rowlingová, která přivedla spoustu mladých ke čtení. A v neposlední řadě za chvíli vychází třetí díl Fantastických zvířat, která souvisí s filmy Harryho Pottera, takže to do sebe všechno hezky zapadá,“ dodává s úsměvem Neuman.

Speciální potterovské menu

Kromě samotných filmů nabídlo kino i další doprovodný program.

„Máme speciálně vyzdobené foyer, je tady několik fotokoutků a v sobotu nebude chybět ani profesionální fotografka, která bude lidem k dispozici. V sobotu také proběhne kvíz a rovněž tady budeme mít firmu Imago, která prodává licencované produkty z filmů. Lidé si tak klidně mohou přijít něco zajímavého koupit i bez toho aniž by šli na filmy,“ říká Neuman. A dodává, že nechybí ani speciální potterovské menu v bufetu.

„Je tam třeba popcorn v barvách jednotlivých kolejí z Bradavic,“ prozrazuje.

Další filmové maratony?

Mezi lidmi je o maraton velký zájem. Z celkové kapacity 260 míst prodali v předprodeji asi 170 vstupenek.

„Někteří lidé si koupili lístek třeba jen na pátek, nebo sobotu. Také jsou lidé, kteří přijdou jen na kvíz,“ říká vedoucí kina.

Dodává, že podobně tematicky zaměřený filmový maraton by v kroměřížském kině nemusel být naposledy.

„Mohl by být třeba Pán prstenů. Tím, že v září vyjde na HBO seriál, tak se to vyloženě nabízí. Budeme se snažit reagovat na nějakou celospolečenskou filmovou událost a něco k tomu připravit. Je to sice náročné, ale jednou nebo dvakrát do roka by to určitě šlo,“ uzavírá Radek Neuman.

Akce pokračuje i v sobotu

Filmový maraton pokračuje také v sobotu 2. dubna od 17. hodin a to promítáním zbylých dílů Harryho Pottera. K dispozici bude také do 22. hodiny prodejní stánek firmy Imago s licencovanými dárkovými předměty.