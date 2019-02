Jaromír Hanzlík se vrací ve velkém stylu. Nejen jako herec, ale i jako scénárista. Ve spolupráci s režisérem Jiřím Adamcem natočili film Léto s gentlemanem, který přijeli společně představit v sobotu 9. února divákům do Kroměříže.

„Vy tady v tomto sále, jste teprve třetí publikum, které to vidí,“ poznamenal Jaromír Hanzlík. Prvními byli lidé ze Zduchovic, kde se film natáčel.

„Ti nám velmi pomohli a mnozí v tom dokonce i hráli,“ prozradil.

Jako druhým to pustili v pátek v Bratislavě. Do kroměřížského kina Nadsklepí se přišli na film, ale i na české hvězdy, podívat přes dvě stovky natěšených diváků. Zvědavost nad jejich reakcemi producenti neskrývali.

„Čekáme na to, jak na film zareagujete, protože z toho budeme odvozovat jeho úspěch či neúspěch. Jsme zvědaví, jestli se zasmějete, tam kde jsme předpokládali, že by to mělo úsměv na tváři diváků vyloudit nebo jestli se dostaví i chvilka dojetí z toho, jakým způsobem je ve filmu řešený příběh,“ říká v úvodu divákům Jiří Adamec.

Mnozí se domnívali, že se jedná o volné pokračování slavného Léta s kovbojem, s tímto filmem jej však spojuje pouze název. „Nevím, jestli jsem neudělal chybu, že jsem to tak nazval,“ přemýšlí nahlas Hanzlík.

„Když jsme s Jirkou začali na tom filmu pracovat, tak jsme si řekli dvě věci, jednak, že by to mělo být pohlazení po duši a jestli se nám to podařilo, tak to jsme rádi. Druhá věc co jsme chtěli, je převzít z Léta s kovbojem tu letní atmosféru, pokud se nám i toto podařilo, tak jsme spokojení,“ usmívá se Hanzlík.