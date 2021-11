Jazyková soutěž v učení cizích slovíček v této aplikaci probíhá na českých a slovenských školách už potřetí. V soutěži se hodnotí především píle v učení slovní zásoby, o které vypovídají body získané za procvičování slovíček v aplikaci. V jednotlivých kolech této soutěže pak vítězí třídy, které získají nejvyšší průměrný počet bodů na jednoho žáka. Třída tak soutěží jako tým a v šampionátu si zlepšují své vědomosti všichni žáci ve třídě.

Studenti holešovského gymnázia se z okresního kola probojovali do kola krajského v konkurenci 237 zapojených tříd. V krajském kole pak průměrně získali 5158 bodů na jednoho žáka, přičemž každá správná odpověď při procvičování slovíček znamenala zisk přibližně dvou bodů. „Soutěž se nám moc líbí, ceny jsou zajímavé a motivace mé skupiny Kvintánů je obrovská,” komentovala výkon svých studentů učitelka angličtiny Marie Otépková.

Česko-slovenský souboj

Do třetího ročníku šampionátu se zapojilo rekordních téměř šedesát tisíc žáků. Soutěží v něm třídy základních a středních škol z celé republiky. Studenti Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově po svém vítězství ve Zlínském kraji nyní postupují do celostátního kola. To se uskuteční od 17. do 24. listopadu. Celostátní vítězové pak budou v prosinci reprezentovat českou republiku v závěrečném česko-slovenském finále šampionátu.

„Úroveň třetího ročníku jazykového WocaBee šampionátu se i díky podpoře MŠMT opět zvýšila a na motivaci žáků se to jednoznačně odráží. Gymnazisti z Holešova dosáhli vynikajícího výkonu, naučili se stovky slovíček a mají dobrou šanci reprezentovat školu i na česko-slovenské úrovni,” zhodnotil šampionát organizátor soutěže a autor aplikace Michal Ošvát a doplnil, že studentům drží palce a všem zapojeným žákům přeje hodně motivace v učení se cizích jazyků.