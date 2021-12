„Ulice byla opravena de facto úplně celá, včetně sítí. Pracovníci Vodovodů a kanalizací Kroměříž tam totiž loni opravovali kanalizaci a v průběhu prací zjistili, že je potřeba opravit i vodovodní přípojky, což následně i udělali,” uvedl starosta Holešova Rudolf Seifert.

Město tak následně navázalo na tyto opravy. „Město letos nechalo udělat nové povrchy – jak silnici, tak parkovací místa a také chodníky. A nainstalovalo se také nové veřejné osvětlení,” doplnil starosta.

Kam vyrazit na Kroměřížsku mezi svátky? Na Reflexy, do Nadsklepí a do muzea

Ulice je však od Vánoc znovu průjezdná. „Jako jednosměrka z ulice Palackého k ulicím Očadlíkova a Samostatnost. Je však třeba stále dodělat ještě nějaké chodníky a různé menší nedodělky, které se nestihly kvůli počasí,” poznamenal Seifert s tím, že práce by se měly dokončit na jaře příštího roku.

Zprůjezdnění lidé vítají

Dlouhodobé uzavření Grohovy ulice mezi některými lidmi vzbudilo emoce. Lidem tehdy vadilo, že se autem nedostanou k některým místním obchodům či na hřbitov.

Opětovné otevření tak vítají. „Už bylo na čase. Člověk se nemohl pořádně dostat na hřbitov, jak to bylo celé rozkopané. Teď už to snad bude pohodlnější, tak doufám, že se to znovu neuzavře,” řekl asi šedesátiletý pan Jaroslav.

Některé místní obyvatele také zaujala nová vyvýšená parkovací místa podél celé ulice. „Ačkoliv je ulice jednosměrka, stávalo se, že lidé parkovali po obou stranách a bylo to potom hrozně nepřehledné. Ono to tedy trochu vypadá jako nějaké nové řešení, ale má to navádět řidiče k tomu, aby parkovali na jedné straně,” vysvětlil starosta.

Holešovské náměstí zdobí NEJ vánoční stromečky

Pokračování na jaře

Současný počet parkovacích míst se však dost možná brzy změní. „Jedno nebo dvě místa asi ještě zrušíme. V ulici totiž často jezdí těžší vozidla, která zásobují místní podniky a aby ta doprava byla přehledná a nedošlo k potenciálním kolizím, uděláme ještě nějaké úpravy,” přiblížil starosta.

Právě místní obyvatelé a podnikatelé byli rekonstrukcí zasaženi nejvíce. „Oprava ulice nebyla vůbec jednoduchá pro lidi, kteří tam žijí, ani pro místní podnikatele, kteří museli složitěji řešit zásobování. Stejně tak se lidem hůř dostávalo k hřbitovu. Ale zdá se, že se to vše díky trpělivosti lidí a dodavatelské firmě zvládlo,” řekl starosta.

Město za tuto rekonstrukci zaplatí podle starosty více než 15 milionů. „Náklady se pohybují někde mezi 15 a 20 miliony korun. Je v tom ale také zahrnuto další pokračování oprav směrem k ulici Očadlíkova a Samostatnost, včetně vybudování parkoviště, což by mělo proběhnout do půlky příštího roku” popsal Seifert.