Frekventovaná kroměřížská křižovatka bude kvůli opravě částečně uzavřena

Motoristy čeká od pondělí 21. srpna omezení při průjezdu křižovatkou ulic Havlíčkova – Albertova. Kvůli opravě povrchu silnice bude do 25. srpna zcela uzavřen průjezd z křižovatky do ulice Albertova. Ulice Havlíčkova bude průjezdná s omezením. Motoristé se do ulice Albertova dostanou z ulice Velehradská.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Frekventovaná kroměřížská křižovatka bude kvůli opravě částečně uzavřena | Foto: Deník/Kristýna Klusáková