„Stezka má mimo jiné vést děti k tomu, aby se k přírodě chovaly šetrně a s respektem. A to nejen na Barbořině, ale i při svých prázdninových cestách po České republice i v zahraničí,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka, který byl iniciátorem akce.

Děti se utkaly v soutěži o nejlepšího netopýra a nejlepšího medvěda, skákaly v pytli, hledaly poklad veverky Čiperky, vyzkoušely si lukostřelbu do terčů nebo přistávaly na Marsu. Odpovídaly také na zvídavé otázky babky bylinkářky a poznávaly hlasy zvířat a ptáky podle zpěvu.

„Překvapením a poté oblíbenou disciplínou pro ně bylo stanoviště hasičů, kde si děti vyzkoušely jízdu na laně mezi stromy a stoupání po lanovém žebříku,“ dodal Peštuka.

Akce nazvaná Barbořina pro drsňáky aneb příprava na prázdniny se nesla v duchu sloganu „Poznej svět, poznej sebe, poznej Čiperku“.

Nová naučná stezka

„Všechny děti si s nadšením prošly nově zbudovanou naučnou stezku veverky Čiperky, kterou město Kroměříž dokončilo v jarních měsících letošního roku,“ doplnil místostarosta Vratislav Krejčíř.

Stezka dlouhá jeden kilometr seznamuje návštěvníky s tím, kdo v lese žije, čím se živí, co v lese najdeme, ale také s tím, co do lesa nepatří.

„Trasu tvoří devět stanovišť, které doplňuje odpočinkové místo, altán s lavičkou. Poblíž je umístěna i zmíněná workout zóna. Součástí projektu je i nová stezka bosou nohou,“ uvedl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Vrchol Barbořina nabízí pohledy na Hanou, Hostýnské vrchy, a především na samotné město Kroměříž, které k němu těsně přiléhá. I díky plánovaným úpravám si zde na své přijdou rodiče s dětmi i senioři.

„V lesoparku se do budoucna počítá i s vycházkovými a běžeckými trasami a různými stanovišti, na kterých je možné se zastavit a jednoduše pozorovat přírodu v lese i na louce,“ uzavřel Vondrášek.