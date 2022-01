Obávaný střelec z Hané by se dnes dožil 120 let. K přejmenování dojde při slavnosti nazvané Kanonýři v Kroměříži 18. června 2022.

„Každé město by si mělo vážit osobností, které v nějakém oboru něco dokázaly. Josef Silný svým fotbalovým umem bavil nejen celé tehdejší Československo, ale díky svým startům v reprezentaci i angažmá v zahraničí celý svět. Je pro mě velkou ctí, že stadion v Kroměříži ponese jméno Jožky Silného,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Do Kroměříže bude v červnu upřena pozornost příznivců fotbalu z celé České republiky. „Akce Kanonýři v Kroměříži totiž kromě přejmenování stadionu a odhalení pamětní desky Josefu Silnému nabídne unikátní setkání česko-slovenských ligových střelců a dalších fotbalových legend, vynikajících hráčů několika generací, kteří se ve městě sejdou na oslavě 50 let od založení Klubu ligových kanonýrů týdeníku Gól,“ prozradil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Jedním z prvních členů Klubu ligových kanonýrů týdeníku Gól byl právě Josef Silný, jehož bilance se zastavila na 136 ligových brankách. Celkem 76 gólů zaznamenal v dresu pražské Sparty, 32 jich dal za Slavii Praha, 23 za francouzský tým SC Nimes a zbylých pět branek vsítil za Bohemians AFK Vršovice.

Za reprezentaci se Silný trefil celkem osmadvacetkrát. Odchovanec kroměřížské Slavie byl totiž rozeným střelcem, o kterého se záhy začala přetahovat pražská „S“.

„V jednadvaceti letech sice Silný slíbil přestup Spartě, ale nakonec v Praze začínal v dresu jejího odvěkého rivala – ve Slavii. Když Silný po třech letech odcházel ze Slavie do Sparty, byl už hvězdou. Sparta za přestup tvrdě zaplatila, 60 tisíc korun byla na tehdejší poměry nevídaná cena,“ připomněl Vondrášek.

Jednalo se o pět procent celého tehdejšího ročního rozpočtu Sparty, který činil milion a dvě stě tisíc korun. Sparta Silného kupovala kvůli zájezdu do USA, klubu však později pomohl i v lize i ve Středoevropském poháru.

V říjnu 1932 v derby se Slavií překonal legendárního Františka Pláničku. Šlo o Silného stý ligový gól. A protože v roce 1972 vznikl Klub ligových kanonýrů týdeníku Gól, je jisté, že Silný byl jeho prvním členem.

Na začátku roku 1934 přestoupil do francouzského Sporting Clubu Nimes. Už jako jeho hráč se zúčastnil mistrovství světa v Itálii, kde Československo skončilo na druhém místě. Po návratu z Francie hrál za Bohemians, kariéru dohrával v dresu domovské Hanácké Slavie Kroměříž.

Stal se hrajícím trenérem a mnoho nechybělo, aby klub dovedl do kvalifikace o první ligu. Skončil druhý za SK Baťa Zlín, který pak z kvalifikace postoupil.

V Kroměříži hrál Silný divizi až do svých téměř čtyřiceti let. A stále střílel branky, celkem byl za pět let autorem 62 divizních tref. Ještě ve svých 40 letech se v ročníku 1941/1942 trefil sedmkrát.