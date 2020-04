„Zatím oficiální rozhodnutí nepadlo, ale situace nám není vůbec nakloněna. Již se připravujeme na eventuální možnost, že se výstava bude muset zrušit,“ potvrdil mluvčí Výstaviště Kroměříž Ondřej Kuropata.

Floria by však nemusela být jedinou akcí, kterou bude muset Výstaviště ze svého kalendáře vyškrtnout. V nejčernějším scénáři počítají pořadatelé se zrušením výstav, prodejních burz a festivalů až do konce prázdnin.

Až 80 tisíc návštěvníků

Ztráta, kterou by Výstaviště Kroměříž mohlo v letošním roce zaznamenat, se může vyšplhat do astronomických výšin. Jenom výstavu Floria JARO navštíví každoročně 70 až 80 tisíc návštěvníků. Tisíce platících diváků lákají také hudební festivaly.

„Situaci bedlivě sledujeme i z tohoto úhlu pohledu. Zatím to nevypadá, že by se stát chystal hradit případné škody. Nicméně, všichni teď musí počkat, než se přežene ta nejhorší vlna. Ztráty se budou počítat až poté. Zapojíme se do vládou vyhlášeného programu Antivirus, protože Výstaviště je pandemií zcela postiženo. Nemůžeme vykonávat ani jednu naši činnost. O odškodnění se přihlásíme. A uvidíme,“ uvedl Ondřej Kuropata.

Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa, aby nedošlo k propouštění zaměstnanců. Doposud museli, z důvodu nařízení vlády, pořadatelé rozhodnout o zrušení výstavy Myslivost a příroda, prodejní burzy Aquatera, Auto moto blešáku a cyklistického závodu Chřibská 50. Uzavření se nevyhnulo ani Dětskému světu (zábavní park pro děti – pozn. redakce), který je též ve vlastnictví Výstaviště Kroměříž.

Zdraví na prvním místě

Jak moc bude nakonec výstaviště krizí zasaženo, se nyní neví. „O konání každé již naplánované akce budeme rozhodovat dva tři týdny před jejím uskutečněním, aby byli všichni včas informováni. Černý scénář je takový, že se neuskuteční ani jedna akce až do konce léta. Je to krizový model, který bereme v potaz,“ připustil mluvčí Kuropata.

„Nejde jen o to, jak se k pandemii postaví vláda. My sami musíme být zcela přesvědčeni, že uspořádáním akce neohrozíme zdraví našich návštěvníků. V opačném případě akci odvoláme,“ zdůraznil Kuropata, že zdraví návštěvníků je na prvním místě.





Lidé, kteří si koupili lístky v předprodeji, jsou zatím trpěliví a vyčkávají.

„Objevilo se jen pár dotazů. Rozhodně nevypuklo žádné davové šílenství. Chtěl bych všechny uklidnit. Nemají se čeho obávat. O své peníze nepřijdou,“ řekl Ondřej Kuropata.

Pořadatelé hledají náhradní řešení, jak lidem případně zrušené akce vynahradit. „Koketujeme s myšlenkou, že akce posuneme o rok. Ponecháme stejný program, jen změníme datum. Lidem by tak vstupenky zůstaly,“ odtajňuje jednu z variant mluvčí Ondřej Kuropata.

Nejbližší akce, které jsou v ohrožení:

Floria jaro (konání 30. 4. - 3. 5. 2020 a 7. 5. -10. 5. 2020)

Mňam! Gastrofestival (konání: 16. 5. 2020)

Rock in Kroměříž 2020 (konání: 23. 5. 2020)

Slavnosti lidové hudby (konání: 7. 6. 2020)

Basketbalový turnaj 3x3 (konání: 13. 6. 2020)

Revival Fest 2020 (konání: 27. 6. 2020)

Royal Dog Summer 2020 (konání: 25. 7. 2020)