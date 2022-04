Chloubou výstavy pak bude unikátní expozice vytvořena z desítek tisíc jarních květin na téma Rozkvetlé múzy. Bohyně umění se budou vznášet pavilonem nebo budou vyobrazeny formou květinových obrazů.

„Máme nesmírnou radost, že můžeme opět uspořádat výstavu v maximálním komfortu tak, jak jsou u nás návštěvníci zvyklí. Výstavu Floria Jaro symbolicky nazýváme svátkem pro všechny zahradníky a věřím, že letošní 45. ročník výstavy toto pojmenování opět potvrdí. Poptávka na rezervaci míst od prodejců je obrovská a výstaviště bude tedy zcela zaplněno nabídkou nejrůznějšího zboží, primárně zahradnického sortimentu,“ uvedl ředitel Výstaviště Ondřej Kuropata.

Do světa bohů

Pavilon A je už tradičně věnován nápadité květinové expozici. Letošní ročník nese téma Rozkvetlé múzy a jejich ztvárnění se zhostí přední čeští aranžéři Jarmila a Petra Pejpalovy a Vojtěch Zahradník.

„Návštěvníky očaruje květinová expozice znázorňující devět uměleckých múz. Ty budou vytvořeny z desítek tisíc tulipánů, narcisů, hyacintů či frézií. Zhlédnete múzy tance, zpěvu, výtvarného umění, astrologie nebo lásky. Našim přáním je návštěvníka přenést do starověké mytologie, do světa bohů na horu Olymp. Zde jim milou a krásnou společnost dělaly múzy a každá z nich měla schopnost jednoho umění nebo vědy. Múzy byly ušlechtilé a krásné jako bohyně. Působily vždy blahodárně a přinášely harmonii,“ přiblížil hlavní tvůrce expozice Vojtěch Zahradník.

Amatérští aranžéři, muzika i občerstvení

Návštěvníkům se představí také amatérští aranžéři. Český zahrádkářský svaz zorganizuje ve středu 4. května floristickou soutěž s názvem Staň se hvězdou Floristiky, která bude rozdělená do dvou kategorií – a to pro mládež od 12 do 18 let a pro seniory. Vazačské práce poté zůstanou na výstavišti jako prezentace.

Kromě milovníků květin, si na své přijdou také posluchači dobré muziky. V doprovodném programu vystoupí například Martin Maxa, Bohouš Josef, skupina Plavci, cimbálová muzika Réva, dechová hudba Drietomanka nebo písničkář Jaroslav Hutka.

Pro návštěvníky budou otevřeny také občerstvovací stánky, malí zahradníci pak mohou také využít zábavní park Dětský svět Kroměříž.