Tisíce zahrádkářů míří od sobotního rána do Kroměříže, kde úderem deváté hodiny začala tradiční Floria Jaro. Kromě potřeb pro zahrádkáře, zahradníky a domácí kutily nabídne také květinovou expozici na téma Láska v oblacích. Prodejní výstava potrvá do středy 1. května a po krátké přestávce pokračuje dále od 4. do 8. května.

Floria Jaro na Výstavišti Kroměříž, duben 2024. | Video: Dominik Pohludka

Po loňské expozice Podmořský svět se mohou návštěvníci těšit na další unikátní podívanou v Pavilonu A všichni. Letos na téma Láska v oblacích.

„My jsme tentokrát s dcerou Petrou připravili jiný květinový pohled na krásy našeho světa. A zpod vodní hladiny jsme zamířily do výšin. Letošní expozice má název Láska v oblacích. Z tisíců krásných květů mnoha druhů jsme vytvořily mimo jiné oblaka, duhu, slunce a taky velký horkovzdušný balón,“ popsala přední aranžérka a uznávaná floristka Jarmila Pejpalová.

Jídlo a pití na Florii: kolik stojí a jaký je výběr? Podívejte se

Expozice z tisíců květin nadchla během prvního dne davy přihlížejících.

„Je to nádhera. Smekám před těmi, kdo dokážou něco takového vytvořit. Letošní květinová expozice se opravdu povedla,“ komentovala práci aranžérek návštěvnice Věra Mikysková.

Floria Jaro se letos koná znovu ve dvou termínech.

„Lidé si mohou vybrat, v obou termínech jim nabídneme rovnou měrou to, co si budou přát a co od nás očekávají. Díky pečlivě vybraným, osvědčeným prodejcům u nás najdou opravdu vše pro dům a zahradu či zahrádku od osiv přes ovocné stromy až třeba po zahradní domy. Ale vyjmenovat sortiment je prakticky nemožné, své si u nás najde skutečně každý, kdo do jarní Kroměříže vyrazí,“ uvedl ředitel Výstaviště Kroměříž Pavel Konečný s tím, že návštěvníci se mohou také těšit na pestrý kulturní program a bohaté občerstvení.

„Vystřídá se u nás spousta kapel a hudebních těles, za všechny jmenuji například Stříbrňanku, Hanačku z Břestu, Zdounečanku, Brontosauři revival, Veselou trojku, Drietomanku, cimbálovou muziku Réva, Kateřinu Sklenářovou nebo Duo Yamaha,“ vyjmenovala mluvčí Výstaviště Michaela Ohlídalová.

Květiny, přednášky i program. Jarní Zahrada Věžky je za dveřmi. Co vše nabídne?

Hudební produkci doplní také ukázky aranžování a každodenní moderovaná diskuse s odborníky. Na své si přijdou i celé rodiny, organizátoři mají připravený program i pro děti.

„Neděle u nás patří rodinám s dětmi, velkým lákadlem je určitě náš Dětský svět, který nabízí vstup rodičů a prarodičů coby doprovodu pro děti zdarma. Děti si užijí pestrou škálu atrakcí pod střechou i venku,“ prozradila vedoucí Dětského světa Miroslava Ohlídalová.

Floria Jaro pokračuje do středy 1. května a následně od 4. do 8. května. Areál Výstaviště Kroměříž bude otevřen denně od 9 do 17 hodin. Základní vstupné na akci činí 120 korun. Parkovné za osobní auto vyjde na 50 korun.

Hanácký den v Kroměříži nabídne tradiční přehlídku folkloru a tradic

Hudební doprovodný program

1. část Floria Jaro

sobota 27. dubna

10:00 – 11:30 Stříbrňanka

13:00 – 14:30 Hanačka z Břestu

neděle 28. dubna

10:00 – 11:30 Brontosauři revival

13:00 – 14:30 Orange

pondělí 29. dubna

10:00 - 11:30 Drietomanka

13:00 - 14:30 cimbálová muzika Réva

úterý 30. dubna

10:00 - 11:30 ATI

13:00 – 14:30 Veselá trojka

středa 1. května

10:00 - 11:30 Kateřina Sklenářová

13:00 – 14:30 The people

2. část Floria Jaro

sobota 4. kvěna

10:00 – 11:30 Koníček

13:00 – 14:30 cimbálová muzika Réva

neděle 5. května

10:00 – 11:30 Kateřina Skřebská

13:00 – 14:30 Orange

pondělí 6. května

10:00 - 11:30 Duo Jamaha

13:00 - 14:30 Sebraňáci

úterý 7. května

10:00 - 11:30 Zdounečanka

13:00 – 14:30 Bešavel band

středa 8. května

10:00 - 11:30 FOXY HUNTERS

13:00 – 14:30 Hanačka z Břestu